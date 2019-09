Tientallen arrestaties bij zware rellen in Hongkong nla

29 september 2019

13u10

Bron: Belga 0 Na de eerste schermutselingen in de shoppingwijk Causeway Bay is het vandaag in Hongkong tot nog zwaardere rellen gekomen in de buurt van de regeringsgebouwen.

De politie zette het waterkanon, traangas en pepperspray in tegen betogers die zelf met brandbommen, stenen en andere voorwerpen gooiden. Radicale demonstranten rukten borden van de metro af of staken plakkaten die de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek China vieren, in brand.

De politie knuppelde demonstranten tegen de grond en agenten gingen erop knielen.

Tientallen mensen werden gearresteerd.

Vierde maand van betogingen

Dit is de vierde maand van betogingen in Hongkong tegen de uitleveringswet die door de regering werd voorgesteld. De betogers vrezen dat dit wetsvoorstel de onafhankelijkheid van Hongkong zal ondermijnen.

