Tiental gewonden bij explosie bompakket in Lyon: “Aanslag nog niet opgeëist” LH - MVDB - CN - KV - JV - TVC

25 mei 2019

11u28

Bron: Belga - AFP - LCI - Le Progrès - BFMTV - DPA 220 UPDATE Bij een explosie in een voetgangersgebied in het centrum van de Franse stad Lyon zijn gisteren dertien mensen gewond geraakt. De ontploffing is veroorzaakt door een bompakket in een tas. Voorlopig heeft nog niemand de explosie opgeëist. De Franse nieuwszender BFMTV liet weten dat er DNA is geïsoleerd en er een zeer geringe hoeveelheid TATP, een zeer krachtig explosief, is teruggevonden.

Er heeft tot op zaterdagmiddag (nog) niemand de explosie in de oostelijke Franse stad Lyon opgeëist. Dat heeft de Parijse procureur Rémy Heitz op een persconferentie gezegd. Heitz beklemtoonde dat “alle middelen momenteel worden ingezet om de dader te identificeren en snel te vatten”. De procureur verduidelijkte dat negentig speurders, alsmede dertig forensische en technische onderzoekers, op de zaak zitten. Zij krijgen steun van een twintigtal speurders van lokale brigades.

Heitz bevestigde ook dat er vijzen en bouten zijn gevonden, alsmede batterijen en ander materiaal om de explosieve lading vanop afstand te ontsteken.

DNA

In het kader van het onderzoek naar de aanslag is DNA geïsoleerd en is een zeer geringe hoeveelheid TATP, een zeer krachtig explosief, teruggevonden. Dit heeft nieuwszender BFMTV zaterdag op gezag van “gelijkluidende bronnen” gemeld. De zender wijst erop dat het isoleren van DNA niet betekent dat de dader is geïdentificeerd maar gewoon dat hij een spoor heeft achtergelaten.

Burgemeester Gérard Collomb is teruggekeerd naar Lyon, na een reis naar Japan. Hij zei “diepe emotie” en “verrassing” te voelen. “Men verwacht er zich niet aan dat er zoiets zou zijn zoals een aanslag die zou plaatsvinden in het centrum van Lyon”, een “eerder rustige stad”. De burgervader sprak ook zijn “diep medeleven” uit voor de slachtoffers, “in het bijzonder voor het klein meisje” dat is geraakt.

De vroegere minister van Binnenlandse Zaken zei na een bezoek aan het hospitaal tegenover nieuwszender BFMTV dat nog drie mensen in het ziekenhuis vertoeven. Twee van hen liepen lichte verwondingen op, één van hen is zwaarder geraakt. Ook meende hij dat het allemaal “erger had kunnen zijn”.

Ooggetuigen

Volgens ooggetuigen liet een man van een jaar of dertig op een fiets het bompakket achter op straat die vlak daarna ontplofte. “Het was een zware ontploffing’’, verklaarde een van hen tegenover nieuwszender BFMTV. Een tweede spreekt van “een oorverdovende knal die echter geen paniek veroorzaakte.” Een arts die toevallig in de buurt was en de explosie hoorde, spreekt van een ontploffing “van ongehoorde kracht.”

Klopjacht

Volgens de Franse nieuwszender is de politie een klopjacht gestart naar de verdachte. Die droeg een donkere zonnebril, zwarte trui met kap en lichte korte broek. Het parket in Lyon opende een onderzoek dat aan het begin van de avond werd overgenomen door de antiterrorisme-afdeling van het Parijse parket. Een gespecialiseerd magistraat uit de Franse hoofdstad is onderweg naar Lyon.

De Franse politie heeft een foto verspreid van een verdachte. Op de afbeelding is een man met een fiets te zien die een donkere zonnebril, een korte, lichte broek en donker kledingstuk met lange mouwen draagt. Het gaat om een stilstaand beeld van een beveiligingscamera. De politie deed een oproep aan getuigen die mogelijk nuttige informatie over de man hebben, om zich te melden.

De Franse president Emmanuel Macron spreekt van een aanslag. "In gedachten ben ik bij de familieleden van de slachtoffers”, zei Macron in een eerste reactie in een live-interview met een YouTuber, twee dagen voor de Europese verkiezingen in Frankrijk.

Kind

Volgens de autoriteiten deed de explosie zich omstreeks half zes voor in het 2e arrondissement in Lyon, meer bepaald op de hoek van de rue Victor Hugo en de rue Sala. “Geen van de dertien slachtoffers is zwaargewond’’, verklaarde de vice-burgemeester van Lyon, de tweedegrootste stad van Frankrijk. Desondanks zijn elf gewonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens plaatselijke media vond de ontploffing plaats voor bakkerij Brioche Dorée en is een van de slachtoffers een kind. Burgemeester David Kimelfeld van de metropool Lyon heeft de inwoners gevraagd om “waakzaam en voorzichtig te zijn” en “het hoofd koel te houden”.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner is onderweg naar Lyon en meldt op Twitter dat hij “waakzaamheidsinstructies” heeft gestuurd aan de verantwoordelijken in alle departementen. Hen wordt gevraagd “de veiligheid te versterken” op openbare plaatsen en sportevenementen, zowel cultureel als religieus. “Ik sta in nauw contact met de prefect van de Rhône-regio en de officier van justitie.”

Premier Edouard Philippe annuleerde vanwege de explosie zijn aanwezigheid bij de laatste campagnevergadering van de partij van Emmanuel Macron, vanavond. De politieke partij neemt zondag aan de Europese verkiezingen deel onder de naam ‘Liste Renaissance’.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône(@ prefetrhone) link

[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.

Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d Police nationale(@ PoliceNationale) link

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l Le Progrès Rhône(@ leprogresrhone) link