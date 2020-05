Tiental burgers gedood in oosten van Congo RL

15 mei 2020

01u34

Bron: Belga 0 Gewapende groepen hebben bij twee gewelddadige incidenten in het oosten van Congo een tiental burgers gedood. Dat is donderdag vernomen bij lokale bronnen.

In de buurt van Beni, een stad in de oostelijke provincie Noord-Kivu, en dicht bij de grens met Oeganda werden donderdag zeven lichamen van burgers aangetroffen die in de voorgaande dagen ontvoerd werden door de rebellengroep ADF. Dat bevestigden een lokale verantwoordelijke en de mensenrechtenorganisatie Cepadho. Volgens die laatste zijn nog negen mensen vermist.

Sinds november kwamen in de regio rond Beni al minstens 386 burgers om bij aanvallen die werden toegeschreven aan ADF. De groepering bestaat uit moslimrebellen en is afkomstig uit Oeganda, maar is al 25 jaar actief in het oosten van Congo.



Daarnaast werden meer naar het noorden, in de provincie Ituri, ook vier mensen gedood, aldus een lokale functionaris. De moorden zouden het werk zijn van de gewapende groep Codeco. Die beweert de belangen van de Lendu-gemeenschap (boeren) te verdedigen tegen een andere gemeenschap, de Hema (handelaars en fokkers).

Volgens mensenrechtenorganisaties maakte Codeco sinds het begin van het jaar al honderden burgerslachtoffers in de gebieden rond Djugu en Mahagi.

