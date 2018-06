Tienjarig Mexicaans meisje met downsyndroom gescheiden van migrantenmoeder in VS kv

21 juni 2018

00u01

Bron: CNN, Huffington Post 0 Een Mexicaans meisje van tien jaar oud dat het syndroom van Down heeft, is een van de duizenden kinderen die recent van hun ouders gescheiden werden aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Dat deelt de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken mee.

Het meisje en haar broer werden naar een opvangcentrum in McAllen, Texas gestuurd. Haar moeder werd overgebracht naar een centrum een uur verderop, nadat de familie probeerde de grens met de VS over te steken.

Luis Videgaray, de Mexicaanse buitenlandminister, zegt dat het Mexicaanse consulaat in samenwerking met de vader van het kind, die zelf legaal in de VS verblijft, er alles aan doet om het meisje vrij te krijgen. Het is “een bijzonder pijnlijke zaak” aldus Videgaray.

De Amerikaanse grensbewakingsdienst liet al weten dat de moeder niet vervolgd zal worden. De vrouw werd op 3 juni samen met haar vijf kinderen aangetroffen in een voertuig dat bestuurd werd door een Amerikaanse burger. Drie van haar kinderen zijn Amerikaanse burgers en werden ondergebracht bij een tante, luidt het in een verklaring. De vrouw blijft wel aangehouden omdat ze tijdens het proces tegen de mensensmokkelaar zal moeten getuigen. Daarom werd ze gescheiden van haar twee andere kinderen die beide inwoners van Mexico zijn. De federale agentschappen “werken eraan om de moeder zo snel mogelijk met haar kinderen te herenigen”, klinkt het nog.

Schending mensenrechten

Videgaray zegt ook op de hoogte te zijn van het feit dat 21 Mexicaanse kinderen van hun ouders gescheiden werden. De meeste van hen werden teruggestuurd naar Mexico, maar zeven van hen zitten nog steeds opgesloten.

Ongeveer één procent van de kinderen die werden aangehouden aan de Amerikaanse grens zijn Mexicaans, aldus Videgaray. De meerderheid komt uit Guatemala, El Salvador en Honduras. Videgaray noemde de praktijk “wreed en onmenselijk”.

“De Mexicaanse overhead promoot illegale migratie op geen enkele manier”, voegt hij eraan toe. “Maar volgens onze grondwettelijke principes en overtuigingen kunnen we niet onverschillig blijven voor een daad die duidelijk een schending van de mensenrechten inhoudt en minderjarigen en kinderen, waaronder mensen met minderheden, in een kwetsbare positie plaatst.”

"Bla bla"

Corey Lewandowski, de voormalige campagnemanager van president Trump, deed het verhaal dinsdag op Fox News af als onzin. “Bla bla”, antwoordde hij toen Zac Petkanas, voormalig adviseur van het Democratisch Nationaal Comité, het meisje ter sprake bracht.

Een woordvoerder van het Amerikaanse gezondheidsministerie wilde niet reageren op de zaak. “Bij HHS (het departement van Gezondheid en Sociale Diensten, red.) plaatsen we de veiligheid en het belang van het kind altijd voorop”, deelde hij mee in een e-mail. “Dit zijn kwetsbare kinderen in moeilijke omstandigheden en HHS gaat erg zorgvuldig om met de behandeling van elk kind.”