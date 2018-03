Tienjarig meisje maakt dreigend gebaar naar Russische gouverneur en wordt internetsensatie LG

Andrei Vorobyov, gouverneur van oblast Moskou, spreekt de menigte toe. De betogers zijn boos omdat hij weigert een giftige vuilnisbelt te sluiten, en daar kan de tienjarige Tanya Lozova niet mee lachen. Het meisje, helemaal gekleed in het roos, wijst naar Vorobyov en haalt haar vingers vervolgens als een mes over haar keel. Tanya vertelt dat het geen bedreiging was, maar bedoelde hiermee dat buurtbewoners dood gaan van de giftige dampen die ontsnappen van de omstreden vuilnisbelt. "Ik wil gewoon dat de vuilnisbelt gesloten wordt", zegt Tanya.