Tieners steken 'voor de grap' auto in brand: dakloze (64) die erin lag te slapen sterft

12u10

Bron: Verona Sera 5 Twitter RAI Twee tieners zijn door de Italiaanse politie ondervraagd over een brandstichting waarbij een dakloze man (64) in december om het leven kwam.

De jongste (13) van de twee heeft bekend dat ze papier in brand staken en dat "voor de grap" in een aftandse Fiat gooiden. Het voertuig werd door de dakloze Ahamed Fdil geregeld gebruikt als overnachtingsplaats in de gemeente Zevio, nabij Verona.

Volgens de brandweer heeft de man nog tevergeefs geprobeerd om via een autoraam te vluchten. De politie ging eerst uit van een ongeval omdat het slachtoffer bekendstond als kettingroker en hevig drinker. De man met Marokkaanse nationaliteit raakte dakloos toen hij zijn baan verloor bij een bedrijf nabij Verona.

Het onderzoek naar de brand breidde uit na verklaringen van getuigen. De zestiger zou maandenlang door de plaatselijke jeugd zijn gepest en mishandeld. Volgens de krant Verona Sera gooiden ze zelfs voetzoekers naar de man en filmden de jongeren dat met hun smartphone. Inwoners van de gemeente zijn erg onder de indruk. De dakloze man was gekend in de buurt en viel nooit iemand lastig.

De dertienjarige is volgens Italiaanse wetgeving te jong om strafrechterlijk te worden vervolgd. De andere ondervraagde jongen (17) mocht na verhoor beschikken. Het regionale jeugdparket zal later beslissen of hij wordt aangeklaagd.

