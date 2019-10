Tieners proberen pedofiel te ontmaskeren: man gaat ervandoor met meisje dat als ‘lokaas’ diende KVDS

08 oktober 2019

12u38

Bron: LA Times, The San Diego Union-Tribune 1 Buitenland Een poging van enkele tieners om een pedofiel te ontmaskeren, is misgegaan in de Verenigde Staten. De verdachte slaagde erin om het meisje dat als ‘lokaas’ diende, te kidnappen.

De feiten gebeurden in Vista, Californië. De drie tieners – twee van 17 en één van 18 jaar – hadden via sociale media contact gelegd met een man die zei dat hij seks zocht met een minderjarig meisje. “Ze hoopten hem te ontmaskeren en de informatie aan de autoriteiten door te spelen, zodat hij vervolgd zou worden”, aldus David LaDieu van de politie van San Diego County.

Lokaas

Eerst werd er een aantal berichten uitgewisseld en daarna besloten de tieners en de 32-jarige man – die zich Robert Dreyfus noemde – om af te spreken. Dat deden ze aan een filiaal van Starbucks om, 14.30 uur ‘s middags. Volgens de politie zou de man het 17-jarige meisje dat als ‘lokaas’ diende, overtuigd hebben om in zijn auto te gaan zitten “om te praten”. Daarop zou hij er met haar vandoor zijn gegaan, zonder dat ze daarvoor de toestemming had gegeven.





Het meisje stuurde een bericht naar haar vrienden om hen om hulp te vragen en die belden op hun beurt het noodnummer. De politie nam contact op met de man via zijn mobiele telefoon en overtuigde hem om een drietal kilometer verderop langs de kant van de weg te gaan staan. De agenten konden het meisje daarop uit de wagen halen en ze bleek ongedeerd.

De man is intussen ingerekend op verdenking van kidnapping, het versturen van een schadelijke boodschap naar een minderjarige en het contact zoeken met een minderjarige met het doel om een misdrijf te begaan. Hij zal voor de rechter moeten verschijnen.