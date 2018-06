Tieners opgepakt na overval op undercoveragent IVI

01 juni 2018

09u24

Bron: ANP 5 Om een eind te maken aan een serie overvallen op maaltijd- en pakketbezorgers in Rotterdam, heeft de Nederlandse politie met succes een undercoveragent ingezet. Dankzij de rechercheur vermomd als bezorger zijn drie tieners opgepakt.

In Rotterdam-Feijenoord werd de koerier aangesproken door één van de verdachten. "Op het moment dat het pakketje uit zijn handen werd getrokken kwamen andere agenten in actie. Ze hebben de andere twee tieners op verschillende plaatsen in de wijk opgepakt'', zegt de Nederlandse politie.

Na de arrestaties doorzochten rechercheurs drie woningen en namen zakjes met verdovende middelen in beslag. De verdachten werden vorige week vrijdag al opgepakt. Gisteren zijn ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze zitten nog vast. Hun identiteit is niet bekendgemaakt.