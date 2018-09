Tieners mishandelen jonge mindervalide zes uur lang en gooien haar dan van brug nabij Sydney jv

27 september 2018

08u09

Bron: news.com.au 4 Vier bekenden van de 19-jarige mindervalide Kayla Kendrigan hebben haar zes uur lang mishandeld in Whalan, op zo'n 40 km van Sydney. Dat blijkt uit gerechtsdocumenten die news.com.au kon inkijken. Daarna gooiden de tieners, vroegere vrienden van Kendrigan, hun slachtoffer van een brug, een half uur verder. Poging tot moord, besluit de politie.

Haar voormalige vrienden dwongen Kayla Kendrigan zaterdagavond in de koffer van een wagen en reden met haar naar een huis in Whalan, waar ze haar urenlang mishandelden. Ze bonden haar vast aan een stoel, blinddoekten haar, sloegen haar met een bat, stampten haar, dienden haar messteken toe en knipten haar haren af.

Vier beklaagden werden aangehouden op verdenking van onder meer ontvoering met foltering en van poging tot moord: Brooke Brown (19), Matthew Lewthwaite (22), een meisje van 17 en een jongen van 16. In een filmpje dat op Facebook verscheen, hoor je iemand zeggen: "Deze lelijke verdomde slet hier noemt mensen graag fucking honden... Nu zit de trut vastgebonden in de kamer... ja, zo gaat dat dan".

Volgens de politie is Kendrigan een "stille persoon met een verstandelijke beperking". De tiener werd geboren met een kort linkerarmpje. Ze zou een van haar belagers eerder "een hond" genoemd hebben. Zelf verklaarde ze aan de politie dat ze na de mishandeling opnieuw de koffer van de auto in moest, nog altijd geblinddoekt. Toen was het al zondagochtend. Ze reden naar Windsor Bridge met haar en smeten haar daar in de Hawkesbury-rivier, zo'n twintig meter dieper. In de gerechtsdocumenten staat: "Een tijdspanne van 5-6 uur die je het best kan omschrijven als 'folteren van het slachtoffer', het was een beslissing van de groep om het slachtoffer te dumpen, weg van waar ze zich bevonden, om zich niet verdacht te maken bij de politie".

Kendrigan had alle moeite van de wereld om zich drijvende te houden in het water, maar ze slaagde erin de oever van de rivier te bereiken. Daar kon ze de aandacht van omwonenden trekken. De politie en de hulpdiensten kwamen ter plaatse en Kendrigan werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen herstelt ze thuis verder van haar zware beproeving.

Die begon toen Kendrigan na een bezoek aan een vriendin in Ambervale aan haar huisgenote Brooke Brown vroeg om haar weer op te pikken en naar huis te brengen. Brown stemde daarmee in, maar nam haar ex-vriendje, Matthew Lewthwaite, en de twee andere minderjarige beklaagden mee. Ze zouden van plan geweest zijn om Kendrigan wat klappen te verkopen naar aanleiding van een ruzie tussen haar en het zeventienjarige meisje dat erbij was. Maar het draaide uiteindelijk allemaal veel wreder uit, op ontvoering en moordpoging.

Volgens haar zus Imogen Gibson zijn Kendrigan en de hele familie er het hart van in. "Ik zal nooit begrijpen waarom iemand haar zoiets wou aandoen", zei Gibson. "Ze was altijd zachtaardig en lief. Ze maakte nooit ruzie. Mijn hart bloedt omdat mijn zus geboren werd met één arm en nooit kon leren zwemmen of vechten. Maar ze vocht zich door die vreselijke nacht, als een strijder."