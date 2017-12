Tieners gooien zandzak van viaduct in Amerikaanse staat Ohio: man komt om

IB

02u45

Bron: Buzzfeed 4 rv De 22-jarige Marquise Byrd overleefde het niet. Hij laat een verloofde en een zoontje van 1 achter. Vier Amerikaanse tieners zijn aangeklaagd voor moord nadat ze afgelopen woensdag een zandzak van een viaduct op de snelweg gegooid hebben. De zandzak viel door de voorruit van een auto en verbrijzelde een 22-jarige man, die later aan zijn verwondingen overleed.

De drie jongens van veertien en eentje van dertien jaar oud, werden door de politie van Toledo in de staat Ohio opgepakt en aangeklaagd voor moord nadat de man afgelopen vrijdag aan zijn verwondingen overleed. De man die door de zak zand geraakt werd, de 22-jarige Marquise Byrd, zat in de bijrijdersstoel en was onderweg naar vrienden in Toledo toen de zak als een baksteen door de voorruit viel. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij vrijdag overleed. De man was verloofd en laat een zoontje van een jaar achter.

De chauffeur van de wagen, die zelf geen schrammetje had, vertelde nadien aan de politie dat “iets” haar auto raakte zodra ze onder het viaduct door reed. “Ik kijk naar mijn vriend en hij beweegt niet meer, hij ligt daar aan mijn voeten. De klap had zijn hoofd verbrijzeld.”

"Lieve, open en energieke jongen"

Volgens zijn nichtje Shaveontae King was Marquise een lieve, energieke en open jongen met een grote glimlach. “Mijn tante moet haar zoon begraven. Hij komt nooit meer terug.”

Volgens lokale media waren er werken aan het viaduct en was de constructiesite niet goed afgeschermd. Andere automobilisten zouden ook al vallende objecten tegen hun auto hebben gekregen, maar niemand anders raakte gewond. Volgens de politie was het dan ook geen ongeluk dat de zandzak naar beneden viel, maar was het een actie met voorbedachten rade.

De jonge daders zitten vast in een jeugddetentiecentrum.