Tieners die verdrinkende man filmden en uitlachten, gaan vrijuit kv

26 juni 2018

22u31

Bron: CNN 0 Vijf tieners die vorige zomer beelden maakten van een man die in een vijver in Florida in de problemen geraakte en verdronk, worden niet vervolgd. Volgens de wet in Florida waren ze niet verplicht om hem te helpen.

De vijf jongeren tussen veertien en negentien jaar oud filmden vorig jaar de 31-jarige James Dunn die dreigde ten onder te gaan in een vijver in Cocoa, Florida. De tieners riepen de man toe dat hij zou sterven en dat ze hem niet zouden helpen. Ze lachten met hem en postten de video van zijn verdrinkingsdood later op YouTube. De jongeren bekenden achteraf dat ze cannabis gerookt hadden.

“Zoals eerder al werd erkend door de politie van Cocoa en dit bureau, is er in Florida geen wet die vereist dat iemand hulp verleent in geval van nood in de omstandigheden van deze zaak”, aldus Todd Brown, woordvoerder van het kantoor van de openbare aanklager van Florida. “Een wet die een dergelijke situatie moest aanpakken werd dit jaar voorgesteld tijdens een wetgevende vergadering, maar kreeg onvoldoende stemmen om ingevoerd te worden”, luidt het nog.

Gedegouteerd

De politie vroeg de openbare aanklager om de groep aan te klagen voor het niet rapporteren van een overlijden, maar die wet, die meestal geldt voor mensen die werken in ziekenhuizen of bejaardentehuizen, bleek niet van toepassing op de tieners.

“Ik weet dat iedereen gedegouteerd was door het gruwelijke gebrek aan respect voor een mensenleven door deze jonge mensen. We kunnen alleen maar hopen dat dit een alleenstaand en zeldzaam geval was dat zich nooit meer zal voordoen”, aldus openbare aanklager Phil Archer.

Eén telefoontje

Dunns familie gaf hem op 12 juli 2017 als vermist op, drie dagen na zijn verdrinkingsdood. Zijn lichaam werd op 14 juli uit de vijver gevist. Op de dag van zijn verdrinking had hij ruzie gemaakt met zijn moeder en “mogelijk met zijn verloofde”, aldus de politie. De man ging kort na het vertrek van zijn verloofde naar de vijver nabij het huis van zijn ouders. Hoe hij in het water belandde, is onduidelijk.

Zijn zus Simone McIntosh wil dat de wet aangepast wordt, zodat ooggetuigen als de tieners aansprakelijk gehouden kunnen worden. “Al wat nodig was, was één telefoontje, één seconde en een leven zou gered kunnen zijn”, zei ze vorig jaar. “Hij riep duidelijk om hulp, niet één keer, niet twee keer, maar drie keer.”

