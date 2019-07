Tieners die in cel zitten voor doodsteken Italiaanse agent keren zich nu tegen elkaar KVDS

29 juli 2019

22u32 4 De twee Amerikaanse tieners die in de cel zitten voor het doodsteken van een Italiaanse agent, keren zich nu tegen elkaar. Dat zou blijken uit gerechtsdocumenten die de Amerikaanse nieuwszender CNN kon inkijken. De twee riskeren levenslang voor de dood van Mario Cerciello Rega (35) in Rome.

De feiten gebeurden vorige week vrijdag, in de vroege ochtend. De Amerikaanse toeristen Finnegan Lee E. (19) en Gabriel Natale H. (18) hadden in de buurt van het Vaticaan een man benaderd omdat ze drugs wilden kopen, volgens een verklaring van de politie. Toen die hen in de plaats van cocaïne een geplette aspirine verkocht bleek te hebben, stalen de twee de rugzak van de dealer. En ze zouden hem alleen teruggeven als ze 100 euro kregen en een gram cocaïne.

Transactie

De dealer belde echter de politie en op het moment van de transactie bleken er twee ongewapende agenten in burger op de afspraak te zijn. Dat zou fataal aflopen voor Mario Cerciello Rega (35), die in juni nog maar getrouwd was en er bijna een nachtshift op had zitten.





De Amerikanen zouden de agenten aangevallen hebben en E. zou Rega daarbij 11 keer gestoken hebben met een mes. Daarna gingen de tieners ervandoor.





De politie verklaarde achteraf dat een aantal van de verwondingen van Rega "bijzonder groot" waren: "17 centimeter diep, de volledige lengte van het lemmet van het wapen".

Er startte meteen een intensieve zoekactie naar de daders en die werden dezelfde avond nog van hun bed gelicht in een hotel in de buurt. De politie vond daar ook het moordwapen, dat verborgen was achter een tegel in het plafond. Evenals de kledij die de twee droegen tijdens de feiten.

Volgens gerechtsdocumenten zou E. verklaard hebben dat het moordwapen van hem was en dat hij het uit de Verenigde Staten had meegebracht naar Italië. Volgens de politie zou E. in de vroege uren van zaterdagochtend ook effectief bekend hebben dat hij de agent neerstak.

Dat betekent echter niet dat zijn kompaan vrijuit gaat. Beide jongens worden beschuldigd van moord en poging tot afpersing. Volgens de gerechtsdocumenten zouden de twee zich nu ook tegen elkaar gekeerd hebben. Ze beschuldigen elkaar en hun verklaringen zouden ook compleet tegenstrijdig zijn. De versie van H. zou echter het dichtste tegen die van de politie aanleunen.

Zwijgrecht

E. verscheen intussen al voor de rechtbank. Volgens de New York Post verklaarde de rechter maandag dat hij nu wettige zelfverdediging pleit. E. zegt dat hij de keel dichtgeknepen werd, maar volgens de rechter waren daarvan geen sporen terug te vinden op zijn hals. Nog volgens de rechter getuigen de feiten van een “totaal gebrek aan zelfcontrole” en zijn de twee verdachten te gevaarlijk om vrij te laten op borg.

De familie van E. liet al weten zo snel mogelijk naar Rome te zullen afreizen, maar wacht nog op een bevestiging van Buitenlandse Zaken in de VS dat ze hem zeker zal mogen zien.

De vader van de jongeman vertelde zondag nog aan enkele Amerikaanse televisiezenders dat zijn zoon "een goede jongen" is en dat hij zich in een "erg precaire situatie" bevindt.

De Italiaanse politie kan een verdachte tot een jaar lang vasthouden zonder hem of haar ergens van te beschuldigen. Als de twee schuldig bevonden worden, riskeren ze een levenslange celstraf.

Begraven

Maandag is de vermoorde agent overigens al begraven in zijn thuisgemeente Somma Vesuviana, vlakbij Napels. Dat gebeurde in hetzelfde kerkje als waar hij twee maanden geleden trouwde.

De Italiaanse politie is ook een onderzoek gestart naar een foto waarop een van de verdachten – H. – te zien is met een blinddoek om zijn hoofd in een politiecommissariaat. De foto werd gelekt naar de Italiaanse krant Corriere della Sera. De politie heeft de authenticiteit bevestigd en verklaarde te zullen onderzoeken waarom de verdachte geblinddoekt was en wie het beeld lekte. Volgens de advocaat van H. zou het beeld genomen zijn nog voor zijn cliënt ondervraagd werd.