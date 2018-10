Tienerouders moeten na drie weken al afscheid nemen van hun baby: “We hopen dat ons kindje zal genezen” IB

21 oktober 2018

05u02

Bron: New Zealand Herald 0 De Nieuw-Zeelandse tienerouders Lovey Grant (16) en Dshay Tanirau (18) zetten drie weken geleden hun zoontje Kalais op de wereld, maar moeten alweer afscheid nemen van het jongetje, dat met zware hartproblemen ter wereld kwam.

Volgens de behandelend artsen heeft Kalais nog maar maar een paar dagen te leven, maar de jonge ouders blijven strijdvaardig. “We geven niet op en hopen dat ons kindje zal genezen.”

Het jonge koppel uit de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington hoopt dat de dokters ongelijk krijgen. “We geven de hoop voor ons kindje niet op. We blijven positief en hopen dat hij zal genezen”, zegt de achttienjarige Dshay Tanirau, de kersverse vader van Kalais, die vernoemd is naar een auto van het in Nieuw-Zeeland populaire merk Holden.

Zware hartproblemen

Kalais werd op 26 september geboren met meerdere zware problemen aan zijn hart. Zo heeft hij een gat in zijn hart en werd hij zonder linker ventrikel (het deel van het hart dat zuurstofrijk bloed door het lichaam pompt) geboren. Een andere aandoening die al snel duidelijk werd, was het lypoplastisch linkerhartsyndroom, een bouwfout in zijn hart, waardoor de linkerhelft van Kalais’ hart en zijn aorta niet zijn volgroeid, waardoor het hart van het jongetje niet genoeg zuurstofrijk bloed naar het lichaam kan pompen.

“Hij zou zeker drie keer geopereerd moeten worden voor zijn derde verjaardag”, zegt de stiefmoeder van Tanirau. “Vorige week konden ze hem niet opereren en de artsen verwachtten ook niet meer dat hij beter zou worden. Er werd ons verteld naar huis te gaan en de baby voor te bereiden op de laatste palliatieve zorgen. Dat was niet waar we op gehoopt hadden.”

De familie heeft het advies wel ter harte genomen en is inmiddels vanuit het kinderziekenhuis in Auckland teruggekeerd naar hun woonplaats Wellington, om de laatste dagen van Kalais samen thuis door te brengen.

Abortus uit den boze

De jonge ouders werden al in de vijfde maand van de zwangerschap op de hoogte gesteld van de zware hartproblemen die hun baby had. De defecten waren via een scan aan het licht gekomen. Toch wilde het jonge stel de zwangerschap niet beëindigen. “We waren erg bang, maar we wilden het kindje houden”, zegt de zestienjarige Grant, die al twee jaar een relatie heeft met haar twee jaar oudere vriend. “Toen ik zwanger bleek te zijn, was ik geschrokken, maar ik heb het samen met mijn vriend en onze families snel geaccepteerd.”

Voor het jonge meisje stond het dan ook vast dat ze de zwangerschap zou uitdragen, maar het werd een zware, zes dagen durende bevalling voor de zestienjarige. Uiteindelijk kwam Kalais met een keizersnede ter wereld. “Hij zag er perfect uit, mollig en hij woog 4,5 kilo”, vertelt de jonge vader, die zich enorm trots voelde toen hij zijn zoon voor de eerste keer vast had. “Ik lachte naar hem en huilde. Ik was gewoon zo blij dat hij er was. Hij is een prachtige baby en lijkt op zijn moeder, maar hij heeft mijn ogen en véél haar!”

“Duidelijke signalen”

Het is moeilijk voor het koppel dat hun eerste onverwachte, maar zeer welkome baby, niet zal opgroeien. “We begrijpen zijn medische toestand en we weten waarom hij nu bij ons thuis is, maar totdat we duidelijke signalen van Kalais krijgen dat hij klaar is om ‘naar de andere kant te gaan’, hopen we dat hij beter wordt”, zegt de grootmoeder van het kind, bij wie het jonge gezin tijdelijk inwoont.

Het jonge koppel hoopt dat ze wanneer ze iets ouder zijn en wat meer gesettled, opnieuw voor een baby kunnen gaan. “Het is erg lastig om te beseffen dat hij niet ouder zal worden, nooit naar school zal gaan of ooit zal trouwen", zegt Grant. “Elke dag vertellen we hem sterk te zijn en positief te blijven. En terwijl hij voor zijn leven vecht, bidden we elke nacht met hem mee.”