Tienermodel sterft na extreme modeshow van dertien uur

Een Russisch tienermodel is in tragische omstandigheden overleden. Vlada Dzyuba nam in Shanghai deel aan een modeshow die maar liefst dertien uur duurde. Toen het veertienjarige meisje voor de zoveelste keer de catwalk moest betreden, viel ze flauw. Ze belandde in een coma waar ze nooit meer zou uit ontwaken. Het trieste voorval doet vragen rijzen over de zware arbeidsomstandigheden in de modewereld: worden sommige jongedames vaak niet veel te hard uitgebuit?

De artsen gaan er voorlopig van uit dat Dzyuba overleden is aan een hersenvliesontsteking, in combinatie met ernstige uitputting. Ze zou een wurgcontract gehad hebben, zonder medische verzekering. Was dat de reden waarom ze -ondanks hevige koorts- geen alarm durfde slaan? Het meisje werd nog met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar zou ze twee dagen later sterven.

De moeder van Dzyuba deed haar relaas tegen de Russische tv-zender NTV. "Als ze mij belde, zei ze telkens dat ze enorm moe was. Ze wilde zo graag gaan slapen. Dat moet het begin geweest zijn van haar ziekte. En toen ging haar temperatuur omhoog. Ik kon er niet van slapen, ik smeekte haar om naar het ziekenhuis te gaan.'' Oksana kocht in allerijl nog een visum, maar zou te laat komen om haar dochter nog levend aan te treffen.

Dzyuba is volgens Russische media niet het enige geval van uitbuiting door de mode-industrie in China. (Té) jonge modellen worden er massaal gerekruteerd en gedwongen om te werken onder extreme omstandigheden. Haar familieleden vrezen dan ook dat de wens om financieel van het meisje te profiteren groter was dan de bezorgdheid.

Dzyuba werd gerekruteerd door een vooraanstaand Chinees modellenbureau. "Niemand had met zo'n zware gevolgen rekening gehouden. We zaaien nu wat we geoogst hebben", slaat directrice Elvira Zaitseva toch enigszins mea culpa. Haar manager Dmitry Smirnov wilde geen commentaar kwijt.

