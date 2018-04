Tienermeisjes mishandelen 15-jarige in Birmingham mvdb

27 april 2018

22u05

Bron: ANP 3 De Britse politie heeft drie tieners opgepakt nadat via sociale media beelden waren verspreid van de mishandeling van een meisje (15). De videobeelden zijn op internet ruim 330.000 keer bekeken, bericht de lokale krant Birmingham Mail.

In het filmpje is te zien hoe de daders de tiener in de Birmingham, de tweedegrootste stad van Engeland, schoppen, slaan en over straat slepen. "Het slachtoffer is aangevallen door een groep meisjes. Ze liep blauwe plekken en zwellingen op", meldt de politie. Die zei een jongen en twee meisjes te hebben aangehouden. De verdachten zijn tussen de veertien en zestien jaar oud.

Een lokale ondernemer is een actie begonnen om het slachtoffer een hart onder de riem te steken. Dat leverde in enkele uren tijd 218 pond (bijna 250 euro) op. Ook doneerden mensen tegoedbonnen voor gratis maaltijden en schoonheidsbehandelingen. "Het heeft ons echt geraakt. Ik had medelijden met het meisje en wilde haar weer laten glimlachen", zei de initiatiefneemster.