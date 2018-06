Tienermeisje dat echtgenoot vermoordde na verkrachting krijgt dan toch niet de doodstraf IVI

26 juni 2018

18u48

Bron: CNN 1 Noura Hussein (19) kreeg in mei de doodstraf opgelegd voor de moord op haar echtgenoot. De man - met wie ze als tiener gedwongen moest trouwen - had haar verkracht tijdens het huwelijk. De zaak veroorzaakte een internationale golf van protest. Een rechtbank in Soedan heeft nu beslist om de doodstraf ongedaan te maken. In de plaats moet de jonge vrouw een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten en een boete betalen aan de familie van haar man.

Noura werd door haar familie op haar vijftiende gedwongen om met de vijfendertigjarige man te huwen. Ze kreeg wel de kans om eerst haar school af te maken. Drie jaar later ging het paar op huwelijksreis, waar Noura weigerde met hem naar bed te gaan. Daarop heeft haar echtgenoot haar verkracht, met hulp van zijn familieleden die de jonge vrouwen vasthielden. Een dag later probeerde de man haar opnieuw te verkrachten. Noura stak hem neer met een mes dat ze onder het kussen had gevonden. Haar eigen ouders hebben haar aangegeven bij de politie.

Doodstraf

Noura werd in mei veroordeeld tot de doodstraf. De zaak werd vorige week echter opnieuw bekeken na een internationale golf van verontwaardiging en woede. Omdat Noura het mes had gevonden onder een kussen en het niet eerst was gaan halen in de keuken - zoals de openbaar aanklager had beweerd - heeft de rechter besloten de doodstraf ongedaan te maken. Noura moet wel een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten. Haar familie moet een grote som geld betalen aan de ouders van de overleden man. De advocaten van Noura hebben al laten weten dat ze de gevangenisstraf en boete zullen aanvechten.

In Soedan mag getrouwd worden vanaf de leeftijd van 10 jaar. Verkrachting binnen het huwelijk is geen misdrijf.