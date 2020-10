Tienermeisje (14) dood teruggevonden in Duitse ruïne, vriend (14) opgepakt TTR

11 oktober 2020

16u28

Bron: Bild 6 Het Duitse meisje (14) werd vrijdagavond als vermist opgegeven door haar ouders. De politie vond gisterenavond haar levenloze lichaam in een ruïne in Duisburg-Hochfeld. Dat melden Bild en Focus. De politie heeft intussen de vriend (14) van het meisje gearresteerd.

Het meisje was samen met haar 14-jarige vriend erop uit getrokken en zou normaal vrijdag naar huis terugkeren. Toen ze ‘s avonds nog niet thuis was, belden haar ouders de politie. Ook de jongen, was nog niet thuisgekomen. De broer van het meisje zou naar verluidt gisteren haar smartphone gelokaliseerd hebben via een app, zo schrijft Bild.

De politie zette onmiddellijk speurhonden in om een verlaten gebouw in Duisburg-Hochfeld te doorzoeken. “Het vermiste meisje werd er dood aangetroffen”, zegt politiewoordvoerder Stefan Hausch aan Bild. Uit de autopsie blijkt dat het meisje “een dodelijke slag op het hoofd” heeft gekregen. De precieze omstandigheden zijn momenteel nog niet duidelijk.

De politie nam vrijdagavond de vriend van het meisje mee voor verhoor nadat agenten een melding kregen over “een verwarde jongeman in Düsseldorf”. De jongen wordt momenteel verhoord door de Duitse recherche.