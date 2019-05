Tienerjongen uit Guatemala sterft in Amerikaans detentiecentrum voor migranten kv

20 mei 2019

21u22

Bron: Reuters 0 Een zestienjarige jongen uit Guatemala is vandaag overleden in een detentiecentrum van de Amerikaanse grenswacht in Texas. Dat delen Amerikaanse autoriteiten vandaag mee. Sinds december zijn al vijf minderjarigen uit Guatemala overleden nadat ze werden gearresteerd aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

De jongen, wiens identiteit niet werd vrijgegeven, werd op 13 mei opgepakt door Amerikaanse grenswachters van de Customs and Border Patrol (CBP) nadat hij illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten was overgestoken. Hij werd overgebracht naar een afdeling van de grenswacht in Weslaco in het zuiden van Texas waar hij wachtte op uitlevering aan het ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken, dat instaat voor de zorg voor migrantenjongeren en kinderen die de VS binnenkomen zonder volwassen familieleden.

Tijdens een “welzijnscontrole” werd de jongen vandaag echter levenloos aangetroffen, deelt de grenswacht mee in een verklaring. De doodsoorzaak is nog niet gekend en de Guatemalteekse overheid en de waakhond van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid zijn op de hoogte gebracht.



“De mannen en vrouwen van de Amerikaanse grenswacht zijn bedroefd om het tragische overlijden van deze jongeman en we betuigen onze innige deelneming aan zijn familie”, zegt CBP-commissaris John Sanders. “CBP zet zich in voor de gezondheid, veiligheid en menselijke behandeling van de mensen die we in hechtenis hebben.”

Al vijf kinderen uit Guatemala overleden

Sinds december is de jongen al de vijfde minderjarige uit Guatemala die overleed nadat hij door Amerikaanse grenswachters werd gearresteerd. Vier van hen stierven terwijl ze in hechtenis zaten. Een vijfde kind, dat in april met zijn moeder de grens overstak, stierf na een verblijf van meerdere weken in het ziekenhuis, maar was op het ogenblik van zijn overlijden al vrijgelaten door de CBP.

Een recordaantal gezinnen uit Centraal-Amerika reist naar de Mexicaans-Amerikaanse grens om er asiel aan te vragen in de Verenigde Staten, op vlucht voor de armoede en het geweld in hun thuisland. Tussen oktober 2018 en april dit jaar werden bijna 293.000 niet-begeleide minderjarigen of mensen in het gezelschap van hun familie gearresteerd aan de zuidelijke Amerikaanse grens. Dat is bijna vier keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

