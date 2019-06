Tienerdochters vermoorden vader na jarenlang geweld en misbruik, nu dreigen ze zelf de rekening te moeten betalen Sven Van Malderen

19 juni 2019

23u30

Grote verontwaardiging in Rusland: drie zussen die hun vader uit wettige zelfverdediging vermoord hebben, krijgen toch nog een proces aan hun been. Kristina en Angelina Khachaturyan riskeren celstraffen van acht tot twintig jaar. Maria hoeft niets meer te vrezen omdat ze "de impact van haar daden niet kon inschatten".

Het trio werd jarenlang mishandeld, vernederd en verkracht door de maffiabaas. Vorig jaar vonden ze de moed om terug te slaan: de oudste spoot pepperspray in zijn gezicht, de middelste sloeg hem op het hoofd met een hamer en de jongste stak een jagersmes recht in zijn hart.

De meisjes waren op het moment van de dodelijke vergelding 17, 18 en 19 jaar. Uit het onderzoek bleek echter al snel dat zij in deze zaak zélf slachtoffer waren. Tal van experts oordeelden dat veroordelingen in dit geval geen zin hadden. Een rechter liet hen daarop vrij.

Nu er plots toch een moordproces komt, staan advocaten en mensenrechtenactivisten in Rusland op hun achterste poten. “Niemand stelt in vraag dat het leven van die meisjes in gevaar was. Maar wie zich verdedigt, belandt in Rusland bijna altijd op het beklaagdenbankje”, oordeelt een van hun advocaten. Samen met twee andere collega’s heeft hij beroep aangetekend tegen de beslissing.

“Pepperspray om hen wakker te maken”

Uit het rapport blijkt alvast dat Mikhail Khachaturyan zich als een vreselijke tiran gedroeg. Zo moesten ze zich bijvoorbeeld geregeld voor zijn neus uitkleden en hem helpen bevredigen. “Hij zei dat hij last had van zijn prostaat en zo kon hij misschien genezen.”

Een van de dochters kreeg ook te horen dat zij de plek van haar moeder moest innemen. “Ik ga met je trouwen en je zult mijn baby baren”, klonk het uit zijn mond.

Op een van de foto’s is te zien hoe bloed van het gezicht van Angelina stroomt. “Hij kickte erop om hen te vernederen. Om hen wakker te maken, spoot hij bijvoorbeeld pepperspray in hun gezicht. Met het jagersmes had hij eerder ook al Maria en de moeder van de meisjes verwond.” Ironisch genoeg werden net die wapens ingezet om hem de jarenlange lijdensweg betaald te zetten.

“Wetgeving is absurd”

Anna Rivana is directrice van een organisatie die opkomt voor slachtoffers van huiselijk geweld. “We leven in een land waar het voor een vrouw makkelijker is om te sterven dan om zich te verdedigen”, stelt zij. “Er moet al iemand met een bijl voor je neus staan alvorens er sprake kan zijn van wettige zelfverdediging. En pas op, die dader mag dan ook niet op té gruwelijke wijze aan zijn einde komen. De wetgeving daaromtrent is absurd. Ik had gehoopt dat deze zaak voor verandering had kunnen zorgen, maar nu geloof ik er niet meer in.”

“Als de zussen achter slot en grendel verdwijnen, noem ik dat een schande voor het Russische gerecht”, besluit de voormalige presidentskandidate Ksenia Sobchak. “Hun vader kampte met ernstige mentale problemen, dat is bewezen. Ze hebben letterlijk gevochten voor hun leven, een andere keuze hadden ze niet.”

Een petitie om de moordaanklacht te laten vallen, is inmiddels al meer dan 120.000 keer ondertekend.