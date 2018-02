Tiener vliegt in cel en raakt werk kwijt nadat ex hem beschuldigt van verkrachting. Tot zijn familie vreemde tekstberichtjes vindt Koen Van De Sype

01 februari 2018

10u43

Bron: The Sun 2 Het was 1 november vorig jaar toen de Britse zedenpolitie de woning binnenviel waar Connor Fitzgerald (19) met zijn familie woonde. Voor de ogen van zijn stomverbaasde moeder en zus werd hij in de boeien geslagen voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Bijna drie maanden zat hij in de cel en hij raakte ook nog eens zijn job als ingenieur kwijt. Tot zijn familie zelf op onderzoek uit ging en een ontdekking deed die plots een heel ander licht op de zaak wierp.

De feiten zouden gebeurd zijn op 24 juni vorig jaar, na een wilde avond uit. De vrouw – die om legale redenen niet genoemd mag worden – beweerde dat haar ex-vriend uit South Norwood in het zuiden van Londen haar had verkracht en dat ze alles had gefilmd. De jongeman hield zijn onschuld staande, maar omdat niemand hem geloofde, besloot zijn familie het heft in eigen handen te nemen.

Waanzinnig

De broer van Connor ontdekte in de iCloud van de jongeman enkele explosieve tekstberichten die zijn ex hem had gestuurd na de feiten. En die waren niet mis te verstaan. “Als ik je niet kan hebben, dan niemand”, stond er te lezen in de periode dat de twee uit elkaar waren gegaan. “Ze zei dat ze me niet zou toelaten om iets te beginnen met een ander meisje en dat ze ons anders zou vermoorden”, aldus de jongeman zelf. “Ik trok me er niets van aan en begon een nieuwe relatie. Daarop bedreigde ze mij en mijn nieuwe vriendin opnieuw. Er volgden nog waanzinnige berichten en toen zei ze dat ze me in de cel zou doen belanden." Uit de berichten bleek ook dat ze van de seks met Connor genoten had. (lees hieronder verder)

Intussen lekten ook berichten uit die de vrouw aan een vriendin stuurde over de zaak. “Hoe kan Connor me dit aandoen? Ik ben een dolgedraaide griet, geloof me”, schreef ze en ze dreigde meteen ook dat ze hem kapot zou maken. “Na alles wat we hebben meegemaakt, gaat hij zo makkelijk verder met zijn leven. Ik ga zijn leven niet overhoop halen, ik ga het ruïneren.” (lees hieronder verder)

Fitzgerald – die van 6 november tot 22 januari in de cel zat – werd meteen vrijgelaten toen het nieuwe bewijsmateriaal opdook. “Het was een vreselijke tijd”, vertelt hij. “Het voelde aan alsof ik schuldig was tot mijn onschuld was bewezen. Mijn leven is kapotgemaakt. Ik durf amper nog buiten te komen omdat ik bang ben dat iedereen zal denken dat ik een verkrachter ben.”

Hij is nu van plan om de politie en het Openbaar Ministerie te vervolgen omdat ze hun werk niet hebben gedaan. “Ik voel me beschaamd, ondanks het feit dat ik niets heb misdaan. Ik ben ervan overtuigd dat als mijn broer die tekstberichten niet had gevonden, ik veroordeeld was. En naar de gevangenis was gestuurd voor 12 jaar of meer.”

Procedure

Volgens het Openbaar Ministerie werd echter de procedure gevolgd. “De man werd vastgezet omdat het om ernstige feiten ging en we verwachtten dat er binnen een redelijke termijn bewijsmateriaal zou zijn. Toen de politie daar in januari mee aankwam, hebben we het dossier herbekeken en zijn we tot het besluit gekomen dat we geen zaak hadden.” Ook de politie zegt dat ze alles volgens het boekje deed “en tevreden is met het onderzoek”. “De rechter heeft daar ook geen commentaar op gegeven”, aldus een woordvoerster.

