Tiener verstopt zich onder auto, maar ze grijpen zijn voeten. Dan volgt extreem zware lynchpartij HR

28 september 2018

10u08

Bron: Le Parisien, Twitter 0 Op sociale media circuleren videobeelden van extreem zwaar geweld waarbij een tiener door leeftijdsgenoten tientallen keren op het hoofd wordt geslagen met stokken, hockeysticks en zelfs ijzeren staven. Volgens Le Parisien gaat het om een lynchpartij tussen rivaliserende jeugdbendes in een voorstad van Parijs.

De feiten gebeurden woensdagavond en werden gefilmd door een getuige. Op de beelden is te zien hoe een tiental jongeren een leeftijdsgenoot aanvallen. Het slachtoffer probeert zich te verstoppen onder een wagen, maar ze pakken zijn voeten vast, en trekken hem eronderuit.

Wat daarna volgt, tart alle verbeelding. Ze stampen en slaan hem tientallen keren met stokken, hockeysticks en een ijzeren staaf op het lichaam, maar ook op zijn hoofd. De getuige die alles filmt, schreeuwt 'Laat hem gaan!', maar de daders negeren hem.

Even slaagt het slachtoffer erin om weer rechtop te komen, maar meteen volgt een nieuwe aanval. Na een slag in het gezicht begint het slachtoffer hevig te bloeden, alvorens hij gedesoriënteerd tegen de grond gaat.

De jongeman werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en telde maar liefst 67 verwondingen, alleen al aan zijn hoofd. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Petanqueballen

De politie trof ter plaatse enkele van de wapens aan. Daarbij zaten onder meer petanqueballen. Kort voor de gefilmde lynchpartij werden twee andere jongeren van 16 en 18 jaar in de buurt neergeschoten. Zij werden door hun vrienden naar het ziekenhuis gebracht. Ook zij zijn niet in levensgevaar.

Wat de exacte aanleiding was voor het extreme geweld, is voorlopig niet bekend. Wel waren er de voorbije dagen al meerdere vechtpartijtjes in de buurt. Drie verdachten van 14, 16 en 20 jaar zijn opgepakt en voorlopig in hechtenis genomen.