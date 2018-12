Tiener veroordeeld voor moord op zevenjarig buurmeisje: neergestoken en bijna onthoofd TT

20 december 2018

06u45

Bron: Belga 4 In Wenen is een jongen van zestien jaar veroordeeld voor de moord op zijn zevenjarig buurmeisje. De tiener wordt voor dertien jaar geïnterneerd. Hij legde voor de rechter bekentenissen af en zei dat stemmen in zijn hoofd hem tot de moord hadden aangezet.

De gebeurtenissen speelden zich af in mei van dit jaar. De families van dader en slachtoffer, beide van Tsjetsjeense oorsprong, waren bevriend en woonden in hetzelfde appartementsgebouw. Volgens de jongen hoorde hij stemmen in zijn hoofd die hem opriepen om zijn buurmeisje te doden. Hij stak haar neer, maar herinnert zich niet dat hij haar bijna onthoofde, gaf de tiener toe.

Volgens het openbaar ministerie liep de dader al maanden met moordplannen rond. Maar volgens zijn advocaten is hij zwaar geestesgestoord. "Hij is zo ziek dat hij niet weet wat hij doet, en goed en kwaad niet van elkaar kan onderscheiden".

Er is nog beroep mogelijk tegen het vonnis. De politie in Oostenrijk vreest ook voor vergelding. De vader van het meisje zat in de gevangenis in Italië voor mensensmokkel, maar is al maanden vermist.