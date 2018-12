Tiener verdacht van moord op moeder en oma HR

11 december 2018

15u55

Bron: ANP 0 Een 17-jarige jongen uit het Duitse Böblingen (Baden-Württemberg) is opgepakt op verdenking van de moord op zijn moeder en grootmoeder.

De tiener belde zelf de politie om zijn daad op te biechten. Agenten vonden vervolgens de lichamen van twee vrouwen in de woning van het gezin. Uit eerste onderzoek blijkt dat de vrouwen van 38 en 61 jaar met een keukenmes meermaals zijn gestoken.

Over het motief voor de moord is nog niets bekendgemaakt. De politie gaat uit van een familiekwestie. De jongen liet zich zonder verzet aanhouden, meldt de politie.

De slachtoffers en de verdachte zijn Duitsers met een Russische achtergrond.