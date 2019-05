Tiener van ei tegen hoofd senator stort 60.000 euro aan donaties door aan slachtoffers aanslagen Nieuw-Zeeland jv

29 mei 2019

09u20

Bron: bbc 0 De 17-jarige Will Connolly, bijgenaamd ‘egg boy’, schenkt ruim 60.000 euro aan de slachtoffers van de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.

Connolly klopte op 16 maart een ei stuk tegen het hoofd van de omstreden, extreemrechtse Australische senator, Fraser Anning. Die laatste had een dag eerder gezegd dat de instroom van moslims de oorzaak was van de aanslagen in Christchurch, waarbij 51 moslims om het leven kwamen.

Anning werd voor zijn uitspraken berispt door de Australische senaat. En hij kreeg dus ook het ei van Will Connolly tegen het hoofd. Dat leverde de tiener niet alleen de bijnaam ‘egg boy’ op, maar ook heel wat donaties om zijn gerechtskosten te dekken en “om meer eieren te kopen”. Dat geld stort Connolly nu integraal door naar het goede doel. Het gaat om zo’n 62.000 euro. Connolly moest zijn pro deo-advocaat niet betalen, liet hij weten.

Er volgde geen klacht tegen Connolly, die ervan afkwam met een “officiële waarschuwing”. Ook Anning werd niet veroordeeld voor zijn hardhandige reactie tegen Connolly. Hij handelde uit zelfverdediging, luidde het. De senator weigerde zich te verontschuldigen voor zijn uitlatingen, zelfs na een petitie ondertekend door 1,4 miljoen mensen. Op 18 mei werd hij niet meer herverkozen als senator.