Tiener sterft door elektrocutie via oortjes van zijn smartphone (en hij is al de vierde dit jaar) HR

12 december 2018

20u39

Bron: The Sun, Vice 1 Een 16-jarige jongen is in Maleisië om het leven gekomen door elektrocutie via de oortjes van zijn smartphone. Die zat in het stopcontact om op te laden. Al minstens vier personen kwamen dit jaar op dezelfde manier om het leven.

Mohammed Zaharin uit Rembau in Maleisië lag bewusteloos op de grond en voelde koud aan, toen hij ‘s ochtends in hun huis werd aangetroffen door zijn moeder. Er liep bloed uit zijn linkeroor. Een foto daarvan (zie helemaal onderaan) werd verspreid door de autoriteiten, om anderen te waarschuwen.

Een medisch onderzoek bracht aan het licht dat de 16-jarige geen enkele verwonding had, behalve de brandwonden aan zijn linkeroor. De autopsie bevestigde dat hij stierf door elektrocutie. De adolescent luisterde naar de oortjes van zijn smartphone, terwijl die aan het opladen was.

Zijn broer voelde een kleine elektrische schok toen hij de laadkabel aanraakte, wat kan wijzen op een defect. Het is niet duidelijk welk merk en model van toestel de jongen gebruikte. Het is al minstens de vierde keer dit jaar dat iemand op die manier om het leven komt.

In februari werd de Braziliaanse studente Luiza Pinheiro (17) dood aangetroffen op de vloer in haar huis, nadat een “enorme elektrische lading” via haar koptelefoon in haar oren terechtkwam. Ook haar telefoon was aan het opladen terwijl ze de oortjes droeg.

Defecte oplader

In mei werd een 46-jarige vrouw in het Indiase dorp Kanathur geëlektrocuteerd nadat ze in slaap viel terwijl ze naar muziek luisterde. De lokale politie gaf kortsluiting op als mogelijke oorzaak. Een maand later luisterde een 22-jarige Indiër uit Pandyo naar muziek van een ingeplugde mobiele telefoon, terwijl de elektriciteit in zijn huis werd afgesneden. Toen de stroom weer aangezet werd, kreeg de man een elektrische shock via zijn koptelefoon en kwam om het leven.

En in 2014 werd een Australische vrouw (28) dood aangetroffen in haar huis in North Gosford. Ook zij werd geëlektrocuteerd. Ze gebruikte een USB-kabel om haar telefoon op te laden terwijl ze naar muziek luisterde met een koptelefoon. Er werd toen wel een defect vastgesteld aan haar oplader, die ook niet bleek te voldoen aan de Australische normen.