Tiener slaat op drift met vissershut en overleeft 49 dagen alleen op zee KVDS

24 september 2018

09u49

Bron: The Guardian, The Jakarta Post 0 Een Indonesische tiener is gered van zee, nadat hij 49 dagen rondgedobberde met een op drift geslagen vissershut. Aldi Novel Adilang (19) uit Sulawesi was aan het werken op de ‘rompong’ die 125 kilometer van de kust lag, toen een storm het anker losrukte.

De jongen moest de lampen van het vaartuig aansteken om vissen naar de visnetten te lokken, een job die hij volgens zijn vader al deed sinds zijn 16de. Elke week kwam er een collega langs om de vangst op te halen en de jongen voedsel, water en brandstof te brengen.

Rukwinden

Midden juli sloeg de vissershut echter op drift door sterke rukwinden. De jongen had voor amper een paar dagen aan voorraden bij zich en overleefde door vis te vangen en ze op het hout van de hut van de boot te bakken. Hij filterde zeewater met zijn kleren om de hoeveelheid zout erin te verminderen.





Er passeerden volgens het Indonesisch consulaat in Osaka meer dan 10 schepen, vooraleer een Panamees vaartuig merkte dat er iets mis was en de jongen op 31 augustus oppikte in de wateren voor het eiland Guam. “Elke keer hij een groot schip zag, kreeg hij hoop”, aldus een diplomaat van het consulaat. “Maar niemand zag hem of stopte. Toen Aldi de MV Arpeggio zag, zwaaide hij eerst met een doek. Dat had geen resultaat en daarop stuurde hij ook een noodsignaal uit met zijn radio. Dat trok wél de aandacht.”

De jongen verklaarde achteraf dat hij dacht dat hij zou sterven op zee. Op zeker moment overwoog hij een einde te maken aan zijn leven en overboord te springen, maar hij herinnerde zich de raad van zijn ouders om te bidden, als hij het niet zag zitten. En dat deed hij.

Kapitein

Nadat de MV Arpeggio hem had opgepikt, verwittigde de kapitein de kustwacht van Guam. Het schip was op weg naar Japan en er werd beslist dat de jongen zou meevaren en bij aankomst op 6 september in Tokuyama overgedragen zou worden aan zijn consulaat. Op maandag 8 september vloog hij weer naar huis in Manado. Hij zou in goede gezondheid zijn.