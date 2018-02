Tiener schiet zichzelf dood op school in Ohio TK

22 februari 2018

09u04

Bron: Belga 0 Op een school in de Amerikaanse staat Ohio heeft een dertienjarige tiener zichzelf doodgeschoten. Dat heeft Fox News vandaag gemeld.

De jongen kwam dinsdagmorgen (plaatselijke tijd) met de bus naar de Jackson Memorial Middle School en had onder zijn kleren een vuurwapen dat hij uit het huis van zijn moeder had meegenomen. Op school trok hij onmiddellijk naar het toilet, waar hij met het wapen van kaliber .22 op zichzelf schoot.

De tiener werd naar een ziekenhuis overgebracht waar hij een dag later aan zijn verwondingen overleed.

Volgens politiehoofd Mark Brink van Jackson was de jongen op weg naar school met meerdere mensen in contact gekomen. Niemand had gezien dat hij een vuurwapen op zich droeg.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.