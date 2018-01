Tiener pleegt zelfmoord nadat ze per ongeluk naar vriendje stuurt dat ze hem heeft bedrogen ADN

26 januari 2018

15u24

Charlotte Guy, amper 17 jaar oud, heeft zichzelf van het leven beroofd nadat ze per ongeluk via Snapchat aan haar vriendje Jack Hurst (20) bekende dat ze hem had bedrogen. Dat blijkt uit gerechtelijk onderzoek. Nadat de Britse tiener haar fout besefte, stuurde ze Jack nog twee berichten. "Vaarwel. Vergeef me alsjeblieft" en "Ik hou van je – weten dat jij me haat is genoeg". Haar vriend schakelde meteen de politie in, maar het was te laat. Charlotte had zichzelf aan een boom verhangen.

Charlotte en Jack uit Orrell, Wigan waren al twee jaar af en aan een koppel. Niet lang voor die fatale zondag op 24 september 2017 had Charlotte aangegeven dat ze de relatie misschien wilde beëindigen. Die dag kreeg Jack, die weg was naar de universiteit, een bericht van zijn lief. “Ik wil met je praten.” “Ik zei dat ik het te druk had”, verklaart Jack in een statement. Kort daarna kreeg de twintiger een Snapchat-bericht dat niet voor hem bedoeld was. Charlotte had een vriendin willen contacteren om te bekennen dat ze Jack de dag ervoor bedrogen had. Meteen daarna volgde nog een bericht. “Ik wil het uitleggen”, smeekte ze. Ze verontschuldigde zich en noemde zichzelf een ‘verschrikkelijk persoon’.

"Vergeef me"

“Ik wilde niet praten”, aldus Jack. “Wat later kreeg ik een bericht dat begon met; “Oké, ik denk dat ik het snap.” Licht verontrust probeerde hij zijn vriendin vervolgens meerdere keren te bellen, maar ze nam niet op. Twee minuten later nog een bericht. “Het maakt niet uit. Vaarwel. Vergeef me alsjeblieft.” Nog een minuut later kwam het laatste bericht dat Charlotte ooit zou sturen. “Ik hou van je – weten dat jij me haat is genoeg.” Onmiddellijk na die beangstigende woorden belde Jack de politie en gebruikte hij Snapchat om haar locatie te bepalen.

Uitgerukte agenten vonden het levenloze lichaam van Charlotte, hangend aan een boom aan de St John Rigby College in Wigan, Greater Manchester, waar ze gezondheidszorg studeerde.

Cocaïne

Toxicologisch onderzoek bracht aan het licht dat Charlotte cocaïne had gebruikt en alcohol had gedronken in de laatste 48 uren van haar leven.

Martin en Deborah Guy, de ouders van Charlotte, verklaren dat hun dochter zichzelf in het verleden durfde pijn doen. Ze was toen doorverwezen naar een therapeut. Maar de laatste keer dat ze hun dochter zagen, hadden ze niets vreemd gemerkt. Volgens haar vader waren de berichtjes naar Jack mogelijk zelfs puur een schreeuw om aandacht, die vervolgens toch fataal afliep. “Ik denk niet dat ze de ernst van wat ze aan het doen was, besefte", zucht haar vader.

Volgens lijkschouwer Alan Walsh kan het gebruik van cocaïne, waarvan verondersteld wordt dat ze dat nog nooit eerder had gebruikt, haar mentale staat hebben aangetast. “Het kan een grote impact hebben gehad. Charlotte was amper 17 jaar toen ze stierf. Ze was gestresseerd door zowel werk als haar studies en de persoonlijke problemen met haar vriend. Gecombineerd met de impact van de drugs kan dit een groot effect hebben gehad op haar denken.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.

