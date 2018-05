Tiener opgepakt die bloedbad wilde aanrichten in winkelcentrum Texas kv

02 mei 2018

19u14

Bron: Reuters, NBC 0 I n de Amerikaanse staat Texas is een zeventienjarige jongen gearresteerd omdat hij een massaschietpartij beraamde op een winkelcentrum. De tiener zou geïnspireerd zijn door de terreur van Islamitische Staat. Dat delen de lokale autoriteiten vandaag mee.

Volgens de FBI en lokale autoriteiten wilde de zeventienjarige Matin Azizi-Yarand de aanslag midden mei uitvoeren en was hij op zoek naar anderen om deel te nemen aan de schietpartij. De jongen werd opgepakt in Plano, een voorstad van Dallas.

Azizi-Yarand zou meer dan 1400 dollar besteed hebben aan wapens en uitrusting voor de aanslag. De tiener had ook al een "bericht aan Amerika" opgesteld waarin hij zijn aanval rechtvaardigt, aldus de autoriteiten.

Bron bij de FBI

De autoriteiten kwamen hem op het spoor nadat hij in december 2017 online chatte met een FBI-bron en vertelde dat hij een aanslag wilde uitvoeren op het Stonebriar-winkelcentrum in Frisco, Texas.

"Kijk naar alle andere eenzame wolven. Welke training kregen ze en toch vermoordden ze eenvoudigweg de 'kuffar' (Arabisch voor ongelovigen, red.)", zei hij tegen de FBI-bron. "De broeders in Europa en de broeders in New York hadden geen militaire training. Het gaat niet om aantallen, het gaat erom dat we een boodschap overbrengen aan deze taghut (heidense) landen."

Hij speelde de bron IS-propaganda en een pamflet van een van de schutters van de Columbine High School door en vertelde dat hij via Pakistan naar Afghanistan wilde reizen om zich aan te sluiten bij IS.

Levenslang

De jongen zit momenteel in voorarrest. Zijn borgtocht bedraagt drie miljoen dollar. Hij riskeert levenslang voor uitlokking en tien jaar cel voor het uiten van een terroristische dreiging.