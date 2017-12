Tiener neemt foto wanneer vriendin geraakt wordt door trein TK

18u01

Bron: Metro.co.uk 0 Twitter Een selfie nemen aan een spoorweg terwijl er een trein voorbij rijdt, het is geen goed idee. Ely Hayati en haar vrienden kunnen ervan meespreken, en ze hebben de foto om het te bewijzen.

Ely (16) uit Indonesië wilde een leuke selfie nemen met haar vriendinnen. Waarom ze dat precies naast een voorbijrijdende trein deden, is niet helemaal duidelijk - misschien vonden de tieners de manier waarop hun haar opwaaide leuk. Wat wel duidelijk is, is dat Ely achteraan de groep plaatsnam en iets te dicht bij het denderende gevaarte stond. Het moment waarop ze geraakt werd, werd op foto vastgelegd.

Het meisje werd door de klap enkele meters weggeslingerd en bleef bebloed achter. Ze liep een gapende hoofdwonde en een schedelfractuur op, die in het ziekenhuis verzorgd werden. Haar artsen zijn echter niet zeker of ze permanente hersenschade heeft opgelopen. Het is ook niet duidelijk hoe ze zo dicht bij de sporen geraakten.

Twitter