Tiener na twee dagen levend vanonder het puin gehaald in Istanbul FVI

08 februari 2019

14u15

Bron: Belga 0 Reddingswerkers zijn er na bijna twee dagen in geslaagd een zestienjarige jongen levend te redden vanonder het puin van de ingestorte flat in Istanbul. Het dodental door de ramp is inmiddels opgelopen naar veertien, zegt minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu. Nog acht personen zijn steeds vermist.

Het gebouw in voorstad Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse metropool stortte woensdagmiddag in. De autoriteiten zoeken nog steeds uit hoe dat kon gebeurden. De gouverneur van de metropool zei eerder dat de bovenste drie verdiepingen illegaal waren gebouwd. Ook was zonder vergunning een atelier gevestigd in het pand.

Inmiddels zijn meerdere mensen levend onder de puinhopen vandaan gehaald. Het gaat onder anderen ook om een 5-jarig meisje, dat na bijna 18 uur werd gered. De gouverneur vertelde volgens Turkse media dat hulpverleners al voor de redding contact hadden gelegd met het meisje. Het kind is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.