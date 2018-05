Tiener moet 31 miljoen euro betalen omdat hij op domme manier bosbrand veroorzaakte Redactie

22 mei 2018

13u30

Bron: Belga 430 Een tiener heeft in de Amerikaanse staat Oregon op nogal lichtzinnige wijze een enorme bosbrand veroorzaakt. Als straf moet hij nu een schadevergoeding van maar liefst 36.618.330 dollar (rond de 31 miljoen euro; nvdr) betalen. "Dat bedrag is niet overdreven, die jongen heeft nu eenmaal zo veel financiële schade veroorzaakt", schreef rechter John A. Olson in zijn vonnis. Ook de kosten voor de brandbestrijding werden mee in rekening gebracht.

De destijds 15-jarige jongen gaf toe dat hij in september in de Eagle Creek Canyon in het noordwesten van de VS vuurwerkpijlen afgestoken had. Daarmee veroorzaakte hij een enorme brand die zich uitbreidde over bijna 200 vierkante kilometer in de rotsachtige Columbia River Gorge. Dat is een populair wandelgebied voor trekkers, ook enorm veel vegetatie ging verloren.

Meer dan duizend brandweerlui waren weken in de weer om de brand te bedwingen. Minstens vier huizen gingen in de vlammen op en honderden mensen moesten in veiligheid gebracht worden. Een snelweg die door het gebied loopt, moest tien dagen lang afgesloten worden. Pas eind november slaagde de brandweer erin om de vlammenzee volledig onder controle te brengen.

152 excuusbriefjes

In februari was de jongen al tot vijf jaar voorwaardelijk en 2.000 uur gemeenschapsdienst bij de afdeling bosbeheer veroordeeld. Hij moest ook 152 excuusbriefjes schrijven aan mensen die door de brand getroffen werden. Daarbij hoorden ook wandelaars die tijdelijk door de vlammen ingesloten werden.

De advocaat van de jongen noemde de enorme schadevergoeding "absurd" en "compleet zinloos". Hij riep de rechter op om met een redelijk en adequaat bedrag op de proppen te komen.

Maar de jongen hoeft waarschijnlijk niet de volledige schadevergoeding te betalen. Volgens de wet kan een rechtbank de betalingen na tien jaar stoppen als de jongen zijn voorwaardelijke straf uitgezeten heeft, geen andere misdrijven pleegt en zich aan het betalingsplan houdt.