Tiener meldt zich bij politie, is hij de sinds 2011 vermiste Timmothy Pitzen? mvdb

04 april 2019

08u28

Bron: NYPost, CNN 7 Is de verdwijning van een zesjarig Amerikaans jongetje in 2011 na bijna acht jaar opgelost? Feit is dat een veertienjarige zich woensdag bij de politie in Ohio heeft gemeld. De tiener verklaarde de vermiste Timmothy Pitzen te zijn. Naar eigen zeggen werd de jongen al die tijd tegen zijn wil vastgehouden door twee mannen, tot hij kon ontsnappen.

Timmothy Pitzen verdween op 11 mei 2011. Zijn vader James zette hem ‘s ochtends af op school nabij hun woonplaats, de stad Aurora in Illinois. Niet veel later dook moeder Amy-Fry Pitzen op aan school. Ze kwam haar zoon terug ophalen en gaf een dringende familiale aangelegenheid aan als reden. De twee bezochten die dag een dierentuin en bezochten ook een aquapark in de naburige staat Wisconsin. De moeder werd twee dagen later dood aangetroffen in een hotelkamer in Illinois. Haar polsen waren doorgesneden. De politie handelde de zaak af als zelfdoding. Moeder Pitzen liet een afscheidsbriefje achter waarin ze schreef dat Timmothy “nooit zou worden gevonden.” “Hij was veilig en wel ondergebracht bij de mensen die voor hem zouden zorgen.” Het mes dat naast het lichaam van Amy-Fry Pizen werd gevonden, bevatte enkel haar bloedsporen. Twee jaar na de vermissing werd de gsm van de moeder aangetroffen langs een snelweg niet ver van het hotel. Het leverde geen nieuw spoor op. Vader James gelooft dat zijn zoon nog steeds in leven is. De politie lanceerde vorig jaar in een opsporingsprogramma op tv een verouderingsillustratie. Ook dit leidde niet tot een doorbraak.

De veertienjarige die woensdag bij de politie in Sharonville (Ohio) langsging, zegt te zijn ontsnapt uit een hotelkamer van de budgetketen Red Roof Inn. Hij moest daar een kamer delen met zijn twee ontvoerders die hij zelf omschrijft als “bodybuildactige types met tatoeages”. De politie doorzocht verschillende hotelfilialen van de keten in Ohio en Kentucky, maar trof niets verdachts aan. De tiener zegt dat de twee zich verplaatsen in een SUV van Ford. Het voertuig heeft volgens hem kentekens van de staat Wisconsin.

Twee agenten uit Aurora die al jaren belast zijn met het onderzoek zijn nu naar Ohio gestuurd om de zaak verder uit te klaren. Bill Rowley van de politie van Aurora tempert de verwachtingen. “In de afgelopen jaren kregen we wel duizenden meldingen binnen van mensen die meenden Timmothy Pitzen te hebben gezien. Kijk, het kan Timmothy zijn, maar het kan ook een hoax zijn.”