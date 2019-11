Tiener krijgt levenslang voor moord op vader en 6-jarig jongetje in VS ttr

15 november 2019

08u55

Bron: anp, NYT 2 Een Amerikaanse tiener die op 14-jarige leeftijd twee mensen doodschoot, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechter vond dat schutter Jesse Dewitt Osborne als volwassene berecht kon worden, bericht The New York Times. Hij komt niet in aanmerking voor vervroegde verlating.

De inmiddels 17-jarige Osborne doodde in 2016 zijn vader. Daarna ging hij ervandoor met de auto van zijn vader en opende hij het vuur bij een basisschool in Townville (South Carolina). De tiener schoot daar drie mensen neer: twee jongens en een leraar. Een 6-jarig slachtoffer, Jacob Hall, overleed aan zijn verwondingen. Osborne verklaarde in de rechtbank zijn daden te betreuren. "Ik wou dat dit nooit was gebeurd. Ik weet niet hoe ik dit kon doen."

Aanklagers hadden levenslang geëist wegens de ernst van de zaak. "Hij deed iets verschrikkelijks en is een verschrikkelijk mens", concludeerde een aanklager. De advocaat van Osborne kondigde na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan. Hij noemde het opleggen van levenslange gevangenisstraffen aan minderjarigen "een erg complexe kwestie".

De grootvader van Osborne vindt dat zijn kleinzoon gestraft moet worden, maar hoopt dat hij niet voor de rest van zijn leven in de gevangenis hoeft te zitten, zo zei hij in de rechtbank.

Dubbel

Tijdens het proces werd geen eenduidig beeld van Osborne geschetst. Sommigen omschreven hem als een geïsoleerde tiener die werd gepest, maar wel behandeld zou kunnen worden. Anderen schilderden hem af als een gevaarlijke crimineel die de gruwelijke gebeurtenissen ruim op voorhand had gepland. Zij geloven niet dat Osborne in die toekomst geen gelijkaardige daden meer zou plegen.

In de rechtbank kwamen honderden video’s en berichten op sociale media aan bod waaruit bleek dat de moorden met voorbedachten rade werden gepleegd. Osborne maakte deel uit van online fora waarin werd gediscussieerd over massamoordenaars. Ook zocht Osborne informatie op over eerdere schietpartijen op scholen, zoals Columbine in Colorado en Sandy Hook in Connecticut. Op zijn smartphone werden foto’s aangetroffen van de slachtoffers die op Sandy Hook waren doodgeschoten.

Familieleden, onder wie de halfbroer van Osborne, getuigde dat de vader des huizes met een zwaar alcoholprobleem kampte. Het gebeurde volgens hem regelmatig dat Osborne werd misbruikt door zijn vader.