Tiener krijgt levenslang voor moord op meisje van 10: “Nooit dat soort geweld gezien bij 15-jarige” jv

13 maart 2019

12u32

Bron: Denver Post 0 Aidan Zellmer, nu 17, heeft levenslang gekregen voor de gewelddadige moord op de tienjarige Kiaya Campbell in een buitenwijk van Denver. Zellmer werd berecht als volwassene en pleitte schuldig om strafvermindering te bekomen. Na 40 jaar cel komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Tot zijn 18 zal hij niet met volwassene gedetineerden moeten samenzitten.

“In mijn 27 jaar als aanklager heb ik nooit zo’n gewelddadigheid bij een vijftienjarige gezien”, zei district attorney Dave Young op het proces van Zellmer. De tiener had op 7 juni 2017 de tienjarige Kiaya Campbell vijf keer met een metalen staaf op het hoofd geslagen en haar daarna naar een gracht gesleurd waar hij haar voor dood achterliet. Het meisje vertoonde niet alleen zware verwondingen aan het hoofd maar ook letsels aan enkele vingers.

Door bloed- en DNA-analyse werd de toen vijftienjarige Zellmer aangeduid als moordenaar. Het slachtoffer zou ook seksueel misbruikt zijn geweest, maar die aanklachten werden later ingetrokken als onderdeel van het gerechtelijk akkoord met Zellmer.

Zellmer en Campbell woonden in hetzelfde huis in Thornton bij Denver. De moeder van Zellmer had destijds een relatie met de vader van Campbell. De twee zouden op de dag van de moord samen Pokemonkaarten en snoep gaan stelen.

Aidan Zellmer heeft nooit een motief voor de moord gegeven. Volgens de verdediging kampte de tiener met mentale problemen, worstelde hij met een moeilijke gezinssituatie en zou hij ook zelf misbruikt zijn. Dave Young veegde die argumenten als excuus voor de moord van tafel.

Chantel Campbell, de moeder van Kiaya, zegt in een reactie dat ze 40 jaar cel te weinig vindt voor Zellmer.