Tiener “in Narcos-stijl” afgemaakt in Ierse drugsoorlog: Keane zou deze week 18 worden jv

07 februari 2020

13u03

Bron: CNN 0 De 17-jarige Keane Mulready-Woods werd vorige maand op erg gruwelijke wijze vermoord in Ierland. De tiener was een van drie dodelijke slachtoffers van de drugsoorlog die in alle hevigheid tussen verscheidene bendes woedt in Drogheda, een oude havenstad in het noorden van Ierland, zo’n 50 km ten noorden van de hoofdstad Dublin. De moord doet denken aan de tv-serie ‘Narcos’, schrijft CNN.

De straatwet die tussen de drugsbendes in Drogheda geldt, is die van oog om oog, tand om tand. Met recent drie doden als triest gevolg. Een van de slachtoffers is Keane Mulready-Woods, die op een zondagavond in januari verdween. Een dag later werd zijn lijk in stukken teruggevonden op verschillende plaatsen: in een tas in Noord-Dublin en in een brandende wagen in de hoofdstad. Zijn romp werd nog niet gevonden.

De Ierse onderwereld rekruteert meer en meer jongeren om gewelddaden uit te voeren, vaak om gebruikers met schulden te intimideren en ze zo tot betalen aan te zetten. Ook die ingelijfde jonge daders zelf hebben vaak drugsschulden bij de bendes.



Ierland kampt met een toenemende drugsproblematiek: het aantal verslaafden aan drugs als cocaïne stijgt. Drogheda heeft de laatste jaren moeten besparen en heeft moeite om de jeugd een toekomstperspectief te bieden en van de straat te houden. De criminaliteit en het geweld door bendes stijgen er dan ook.

Wraakmoord

Na een schietpartij in juli 2018, waarbij een bendelid verlamd geraakte, zijn er geregeld represailles, waarop weer represailles komen. Twee weken geleden kwamen duizenden mensen op straat in het centrum van Drogheda om te protesteren tegen het geweld. Ook premier Leo Varadkar was erbij. Hij bezocht de stad ook al na de moord op Mulready-Woods en beloofde de plaats “weer veilig te maken” en de daders te vatten.

Mogelijk had Keane Mulready-Woods de aanval op een lid van een rivaliserende bende gefilmd toen die van de fitness kwam. Zijn sporttas en zwart-witte slippers zouden zijn gestolen, volgens de Irish Times. Mulready-Woods’ ledematen werden samen met een paar zwart-witte slippers in een sporttas gepropt, wat een duidelijke verwijzing zou zijn naar het vermoedelijke filmpje. Wraak zou dan het motief van de moord geweest zijn, schrijft de Irish Times. De politie kon dit scenario niet bevestigen.