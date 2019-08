Tiener in buis waterpretpark gezogen na weddenschap sam

16 augustus 2019

19u28

Bron: KameraOne, KTRK 1 Verenigde Staten In Texas vecht een veertienjarige jongen uit Port Bolivar voor zijn leven na een ongeluk in een waterpretpark. De tiener werd in een invoerbuis gezogen, naar verluidt toen hij een rooster optilde voor een weddenschap.

Het incident vond plaats op zaterdag 8 augustus in het Fun Town Water Park in Crystal Beach. “Voor zover ik weet, ging het mogelijk om een weddenschap”, vertelt sheriff Henry Trochesset van Galveston County. “Hij is een grote veertienjarige, 1m80, ongeveer mijn lengte. Hij deed het open, en toen hij dat deed, gleed hij in de invoer.”



Een medewerker van het pretpark schakelde de buizen uit, maar het was te laat. De tiener kon nog ontsnappen, maar liep ernstige interne verwondingen op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in een kunstmatige coma wordt gehouden. “Een droevige, tragische situatie voor de hele familie”, aldus Trochesset. “Ik hoop dat hij het goed maakt. Gebeden zullen nodig zijn.”

De ordediensten onderzoeken het incident en het rooster. “Is er geen manier om het op slot te doen, of iets om het vast te schroeven, zodat niemand het gemakkelijk kan optillen?”, zegt Trochesset nog.



In Port Bolivar werd een wake gehouden voor de jongen en zijn familie. De gemeenschap plant nog een tweede, en wil ook gauw een geldinzameling op poten zetten.