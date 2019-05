Tiener in brand gestoken na melden aanranding: doodstraf geëist tegen verdachten Bonne Kerstens

29 mei 2019

18u17

Bron: AD.nl 2 In Bangladesh wordt de doodstraf geëist tegen zestien verdachten van de moord op een 19-jarige vrouw. Zij werd op het dak van haar school in brand gestoken nadat ze aangifte had gedaan van aanranding. Ze wist te ontsnappen, maar overleed vijf dagen later. Een van de verdachten is de man die haar zou hebben aangerand; haar schooldirecteur.

De moord op de jonge vrouw deed de afgelopen weken veel stof opwaaien in Bangladesh, waar seksuele intimidatie en aanranding dikwijls onbesproken blijven.



De 19-jarige Nusrat Jahan Rafi werd op 6 april onder valse voorwendselen naar het dak van haar islamitische school gelokt. Klasgenoten vertelden haar dat een vriend daar in elkaar werd geslagen. Eenmaal aangekomen op het dak sommeerde een groep mensen, gekleed in boerka en handschoenen, de jonge vrouw om de aanklacht in te trekken die ze een paar dagen eerder had ingediend bij de politie. Ook moest ze een verklaring ondertekenen.



Toen ze dat weigerde, werd ze vastgebonden met sjaals, overgoten met benzine en in brand gestoken. Doordat de sjaals verbrandden, kon ze loskomen en naar beneden vluchten. Daar werd ze opgevangen en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een paar dagen later overleed.

Videoboodschap

De zaak kwam aan het licht omdat Rafi in de ambulance een videoboodschap opnam waarin ze een aantal van haar aanvallers bij naam noemde en aangaf niet te rusten voordat de man die haar aanrandde bestraft zou worden. “Ik zal altijd blijven vechten tegen deze misdaad. Tot aan mijn laatste adem’’, zei ze onder meer. De boodschap werd opgenomen door haar broer en gedeeld via sociale media.

In de laatste dagen voor haar overlijden kon ze nog een officiële verklaring afleggen bij de politie. Ze is uiteindelijk aan haar ernstige verwondingen overleden.

De hoofdofficier in Feni, een klein stadje op zo'n 160 kilometer van de hoofdplaats Dhaka, heeft inmiddels aangegeven dat tegen alle aanvallers van de jonge vrouw de doodstraf wordt geëist. Inmiddels zijn zestien mensen opgepakt. Onder hen bevinden zich een aantal medeleerlingen van school, de directeur en twee plaatselijke politici die eveneens actief zijn op de school. De directeur zou de opdracht voor de moord vanuit de gevangenis hebben gegeven, nadat de politie hem had opgepakt wegens de aanrandingsaanklacht van Rafi.

De man zou dat inmiddels bekend hebben. Elf andere verdachten hebben eveneens hun betrokkenheid toegegeven, onder hen ook enkele klasgenoten van de jonge vrouw. De twee politici ontkennen de betrokkenheid.

(Lees verder onder de foto)

Aangifte

De zaak werd afgelopen week nog opvallender toen bleek dat een politieagent de aangifte van Rafi tegen haar schooldirecteur eind maart heimelijk had opgenomen en deze op sociale media had verspreid. Hij is ontslagen.

Zowel in Feni, de woonplaats van het slachtoffer, als in de rest van Bangladesh zijn na het overlijden van Rafi diverse protesten losgebarsten over de rechten van vrouwen en seksueel geweld in Bangladesh.