Tiener geeft 'S van stom, spijt en sorry' aan politie na beschonken rit Christy Dollen

11u09

Bron: AD 0 Politiebureau Leidschendam-Voorburg Een letter om van te smullen voor de politie Twee agenten van een politiebureau in de Nederlandse gemeente Leidschendam-Voorburg hebben dit weekend een banketletter in de vorm van een S gekregen van een 16-jarige jongen. De tiener misdroeg zich bij een identiteitscontrole op vrijdag.

De twee agenten zagen vrijdag twee jongens die op een snorfiets reden. Toen de tieners de politie zagen, stopte de bestuurder opeens. Dat wekte argwaan bij de politie. De jongen werd gevraagd naar zijn rijbewijs, maar zoals werd vermoed bleek hij deze niet te hebben. Dat niet alleen. Ook had de tiener alcohol gedronken.

De agenten namen hem mee naar het politiebureau, maar dat ging niet zomaar. "Hij wekte met zijn pubergedrag de nodige irritatie op", aldus de politie op Facebook.

Excuses

Dat besefte de jongen ook de volgende dag. Met een excuusbrief en een banketletter ging hij naar het politiebureau om zich te verontschuldigen. "Afgelopen nacht hebben jullie mij mee moeten nemen naar het bureau. Ik realiseer me nu dat ik me hierbij niet handig heb gedragen en ik vind dat enorm stom van mezelf. Daarom bied ik bij deze mijn gemeende excuses aan. Hopelijk wilt u die aannemen en deze S van stom, spijt en sorry met uw collega’s delen", valt er in de brief te lezen.

De actie valt letterlijk en figuurlijk in de smaak bij de agenten. "Excuses aanvaard."