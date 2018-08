Tiener gearresteerd die Duitse toerist in hoofd schoot in Canada kv

29 augustus 2018

00u15

Bron: Belga 0 In Canada is een zestienjarige jongen aangehouden in verband met de schietpartij waarbij een Duitse toerist in het hoofd werd geraakt. De tiener wordt onder meer poging tot moord ten laste gelegd, zo heeft de politie (RCMP) van de provincie Alberta dinsdag bekendgemaakt.

De verdachte is een lid van de indianengemeenschap Stoney Nakoda First Nation. De jongen werd afgelopen vrijdag al opgepakt. Hij verscheen ondertussen al voor een onderzoeksrechter en wordt in totaal veertien aanklachten ten laste gelegd, waaronder poging tot moord, het bewust gebruiken van een vuurwapen en illegaal wapenbezit.

Op 2 augustus werd een 60-jarige Duitser op de snelweg in Morley, op ongeveer 55 kilometer ten westen van Calgary, met een kogel geraakt in het hoofd. Op dat moment zat hij achter het stuur van een auto. Ook zijn vrouw, hun zoon en diens vriendin zaten in het voertuig. De toerist overleefde het incident.

Na twee weken in een Canadees ziekenhuis werd de zestiger overgebracht naar Duitsland, waar de kogel werd verwijderd. Die wordt nu terug naar Canada verstuurd, waar de politie zal onderzoeken of hij afgevuurd is met het vuurwapen dat bij de aangehouden tiener in beslag is genomen.