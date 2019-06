Tiener ernstig gewond nadat e-sigaret ontploft: “We wisten niet dat een vaper zoiets kon aanrichten” LH MVDB

20 juni 2019

12u10

Bron: NBC, New England Journal of Medicine 272 Een jonge Amerikaan is gewond geraakt toen de elektronische sigaret in zijn mond explodeerde. Austin Adams (17) liep onder meer een verbrijzelde kaak en brandwonden op. “Ik had geen idee dat een vaper zoiets kon aanrichten”, verklaarde de behandelende traumachirurg.

Austin uit de staat Nevada wou van zijn rookverslaving af en had zijn zinnen gezet op een elektronische sigaret. Hij vroeg zijn moeder om er een voor hem te kopen. Mama Kailani Burton gaf haar zoon de e-sigaret cadeau om hem van zijn rookprobleem te verlossen. Het liep echter compleet verkeerd af.



“Austin kwam met zijn hand naar zijn mond naar me toe”, vertelde Kailani aan NBC News. Hij was in shock en was niet in staat om te praten. Moeder en zoon vertrokken onmiddellijk vanuit hun landelijke woonplaats Ely naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dat bleek het hospitaal in Salt Lake City (Utah), een autorit van meer dan twee uur.



De spoedartsen moesten meteen een aantal tanden operatief verwijderen. De wortelkanalen bleken te zwaar beschadigd. Ze plaatsten ook een prothese om zijn verbrijzelde kaakbeen te stabiliseren.

Het incident dateert al van maart vorig jaar, maar krijgt nu volop aandacht in de Amerikaanse media. Directe aanleiding is het nieuws dat overheidsdienst Food and Drug Administration (FDA) bezorgd is over soortgelijke incidenten waarbij de batterij ontplofte of oververhit raakte.

De verwondingen van Austin Adams worden ook beschreven in het toonaangevende medische tijdschrift New England Journal of Medicine. De twee artsen die de adolescent behandelden, wijzen in hun publicatie op de de ernst van de verwondingen. “Voor ik deze patiënt ontmoette, had ik geen idee dat een vaper zoiets kon aanrichten. Om een kaak te breken, heb je veel kracht nodig”, aldus traumachirurg Katie Russell. “De explosie was totaal onverwacht. Hij herinnert zich niet dat hij van tevoren iets verkeerd met het apparaat heeft gedaan. Het explodeerde gewoon.”

Ook dokter Jonathan Skirko, gespecialiseerd in gezichtstrauma’s door hondenbeten of een trap van een paard, had zoiets nog nooit meegmaakt. “Ik denk niet dat ik zo’n verwondingen door een e-sigaret al gezien had”, vertelde hij NBC News.