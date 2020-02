Tiener die jongen (6) van balkon Tate Modern duwde, vertelde hulpverleners wat hij van plan was Naz Taha TTR

07 februari 2020

14u44

Bron: AD 0 De Britse jongeman die vorig jaar in augustus een 6-jarig jongetje in het Londense museum Tate Modern van een balkon naar beneden duwde, wilde iemand van een monumentaal gebouw afgooien. Dat zei hij tegen hulpverleners, zo blijkt uit een geluidsopname uit 2018. De opname is boven water gekomen na gezamenlijk onderzoek van BBC News en de krant Daily Mail.

Jonty Bravery (18), die lijdt aan een autistische stoornis, zou tegen zijn zorgverleners hebben gezegd dat hij naar het centrum van Londen wilde gaan om iemand van een “groot monumentaal gebouw” af te duwen. In een reactie op de opname zegt zorginstelling Spencer & Arlington tegen omroep BBC dat men geen idee had van het vermeende moordplan van Bravery. “Wij wisten niets van die opnames. De hulpverleners hebben de vermeende plannen van Bravery ook nooit gerapporteerd”, aldus de zorginstelling.

Bravery gooide op 4 augustus vorig jaar opzettelijk een 6-jarig jongetje van de tiende verdieping van het Tate Modern in Londen. Het Franse kind was met zijn ouders op vakantie in Londen. Een journalist die getuige was van het incident omschreef het tegenover de krant als “totaal afschuwelijk”. Het slachtoffertje kwam terecht op een 30 meter lager gelegen dakconstructie.

Moeizaam herstel

Het kind werd in het ziekenhuis opgenomen met een hersenbloeding, gebroken ledematen en een breuk in zijn rug. Hij verbleef maandenlang op de intensive care. Om zijn moeizame herstel te bekostigen, werden via internet honderdduizenden euro’s ingezameld. Inmiddels is de jongen in Frankrijk aan het herstellen en heeft hij volgens zijn familie opnieuw gevoel in zijn ledematen. Ook praat hij opnieuw een beetje.

De toen 17-jarige Bravery werd direct na het dramatische incident door omstanders omsingeld, door beveiligers overmeesterd en uiteindelijk aan de politie overgedragen. Hij bekende zijn daad en zit sindsdien achter slot en grendel. Deze maand krijgt hij te horen welke straf hij krijgt. De verwachting is dat hij veroordeeld wordt voor poging tot doodslag. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf.