Tiener die ei kapotsloeg op hoofd Australische senator komt er met waarschuwing vanaf

09 april 2019

13u07

Bron: ABC, BBC 0 De tiener die een ei stuksloeg op het hoofd van de Australische senator Fraser Anning, komt er met een waarschuwing vanaf. Ook de politicus zelf wordt niet vervolgd voor de vuistslagen die hij uitdeelde aan de jongen.

Vorige maand sloeg de 17-jarige Will Connolly een ei kapot op het hoofd van senator Anning, die op dat moment voor de camera’s stond. Anning gaf de jongen meteen een paar flinke klappen terug. De beelden van het incident gingen daarna razendsnel de wereld rond.



De politie startte een onderzoek naar het incident en bevestigt vandaag dat geen van beiden vervolgd worden. Connolly krijgt enkel een officiële waarschuwing. Senator Anning zou hebben gehandeld uit zelfverdediging, oordeelt de politie, en gaat dus helemaal vrijuit. Veel fans van ‘egg boy' hadden nochtans laten blijken dat ze vonden dat de man onnodig agressief uit de hoek kwam.



Een twintiger die de jongen na het incident bleef naschoppen, zou wel vervolgd worden voor slagen en verwondingen. De man zou een fanatiek aanhanger zijn geweest van Anning.

Viraal

‘Egg boy’ werd al snel razend populair op het internet. De tiener besloot naar eigen zeggen de senator te bekogelen met een ei omdat hij het niet eens was met enkele van zijn omstreden uitspraken. Zo legde Anning de schuld voor de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland bij immigranten en moslims in het land.



Connolly kreeg veel steun voor zijn daad en zegt zelf geen spijt te hebben. “Ik begrijp dat wat ik deed, niet juist was”, verklaarde hij in een Australische talkshow. “Maar dat ei heeft wel mensen bij elkaar gebracht.”