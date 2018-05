Tiener die bosbrand in Oregon aanstak veroordeeld tot boete van 37 miljoen dollar Redactie

22 mei 2018

05u27

Bron: AD 3 De tiener die verantwoordelijk wordt gehouden voor de grote bosbrand vorig jaar in Oregon, bij de Columbia River Gorge, is veroordeeld tot het betalen van een boete van maar liefst 37 miljoen dollar (ruim 31 miljoen euro).

Het bedrag is een vergoeding voor de kosten van de brandbestrijding, de reparatie en restauratie van de kloof en om de schade aan de huizen te herstellen.

De 15-jarige jongen bekende eerder dit jaar dat hij op 2 september vorig jaar twee vuurpijlen in de kloof had gegooid, waarna de brand snel om zich heen sloeg.

Betalingsplan

De rechter heeft een betalingsplan voor de jongen bedacht, waarbij hij 10 jaar lang moet bijdragen waar hij financieel toe in staat is. Als hij zijn proeftijd netjes doorkomt, op tijd betaalt en niet opnieuw in de fout gaat, wordt het betaalplan na tien jaar stopgezet.

De jongen werd eerder al veroordeeld tot een taakstraf van bijna 2000 uur met een proeftijd van vijf jaar. Ook moest hij ruim 150 excuusbrieven schrijven aan de gedupeerden.