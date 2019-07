Tiener die bang is betrapt te worden met drugs op festival, neemt al haar MDMA net voor ze binnengaat en sterft KVDS

08 juli 2019

12u06 0 Buitenland Een Australische tiener die begin dit jaar naar een festival trok in Sydney, heeft dat bezoek niet overleefd. Alex Ross-King (19) nam haar hele voorraad MDMA-pillen nog voor ze het terrein opging “zodat ze niet betrapt zou worden door de politie”. Tijdens het behandelen van haar zaak voor de rechtbank vanochtend werd verteld hoe de tiener precies aan haar einde kwam.

De zaak is één in een reeks van zes die deze week door het gerecht onder de loep worden genomen in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. Het onderzoek wordt uitgevoerd “na een substantiële stijging in het aantal druggerelateerde incidenten en overlijdens op enkele muziekfestivals” en moet nieuwe incidenten en overlijdens in de toekomst voorkomen.

Alcohol

Alex Ross-Kind trok in januari naar het Fomo-muziekfestival in Parramatta, een voorstad van Sydney. De tiener had net voor ze vertrok driekwart van een MDMA-pil ingenomen en dronk tijdens de rit naar het festivalterrein flink wat alcohol. Volgens een van de onderzoekers op de zaak nam ze bij aankomst nog twee extra MDMA-pillen “klaarblijkelijk om te vermijden dat ze met de drugs betrapt zou worden door de politie terwijl ze binnenging”.





“Ze vertelde aan haar vrienden dat ze het deed omdat ze bang was om bij de kraag gevat te worden door de ordediensten”, aldus onderzoekster Peggy Dwyer volgens de krant The Guardian.

Het was een hete zomerdag in Australië, met temperaturen die opliepen tot 34 graden. “Een van haar vrienden vertelde dat ze al nat waren van het zweet nadat ze op de middag de 5 minuten gewandeld hadden van hun minibusje naar de ingang”, gaat ze verder.

Na de middag ging Alex onder een boom zitten met haar vrienden en dronk ze wodka met Red Bull. “Ze leek enorm onder invloed te zijn, zweette en was rood aangelopen”, aldus Dwyer. Haar vrienden gingen water en ijs halen om haar af te koelen, maar toen ze terugkwamen was het meisje al naar de medische tent gebracht. Daar ging het van kwaad naar erger. Haar lichaamstemperatuur piekte tot 41 graden en haar hartslag was snel en onregelmatig.

Bewusteloos

Ze werd naar het ziekenhuis gevoerd, maar was al bewusteloos toen ze daar aankwam even na 17 uur. 10 minuten later kreeg ze een hartstilstand. De dokters probeerden haar nog te redden, maar vier uur later moesten ze hun pogingen staken en werd het meisje doodverklaard.

Vier van de vijf andere drugsdoden vielen tussen september en december vorig jaar op festivals, de vijfde in december 2017. Ze waren allemaal tussen 19 en 23 jaar.

Het jongste slachtoffer zou tussen de 6 en de 9 pillen genomen hebben met een zuiverheidsgraad van 76 procent, wat “erg hoog” is. Dat werd bepaald op basis van de pillen die hij achterliet. “Het is niet zeker dat de pillen die hij nam dezelfde zuiverheidsgraad hadden, maar alles wijst erop.”

Vitale rol

Het onderzoek bekijkt ook wat de invloed is van een sterke en zichtbare politieaanwezigheid op festivals. Die zou in rechtstreeks verband staan met het nemen van dubbele dosissen drugs bij bezoekers, zoals Alex deed. Studies in Australië tonen aan dat bijna de helft van de ecstasy-gebruikers zich daaraan bezondigt. Veiligheidspersoneel speelt anderzijds ook een “vitale rol” als het gaat om het verlenen van medische hulp aan bezoekers die een overdosis namen.