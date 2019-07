Tiener blaast zichzelf op op trouwfeest in Afghanistan: zes doden LH

12 juli 2019

15u43

Bron: Belga 14 Zeker zes personen zijn om het leven gekomen toen een jonge zelfmoordterrorist zichzelf opblies op een trouwfeest in het oosten van Afghanistan. Dat zegt gouverneur Ataullah Khoyani van de provincie Nangarhar vrijdag. Er zijn ook zeker vijftien gewonden.

De dader sloeg toe op een trouwfeest van de neef van een lokale militieleider, die loyaal is aan de regering, Malik Tur. Een van de zonen van Tur is bij de doden, zegt Khogyani. De dader was een tiener uit de zuidelijke provincie Oeroezgan, zo blijkt uit het eerste onderzoek.



In de provincie Faryab stierven er ondertussen ook dertien Afghaanse soldaten na een aanval van de taliban, zeggen leden van de provincieraad. Daar vielen zeker elf gewonden. De soldaten waren aan het slapen in een moskee.



Taliban en regeringsgezinde troepen vallen elkaar nog steeds bijna dagelijks aan in Afghanistan. Tegelijk lopen er onderhandelingen om een vreedzame oplossing te bereiken.