Tiener bekent moordpoging in Tate Modern nadat hij jongetje (6) van tiende verdieping had gegooid

06 december 2019

Een 18-jarige verdachte heeft voor de rechter in Londen bekend dat hij in het Londense museum Tate Modern een 6-jarig jongetje van een uitkijkbalkon naar beneden heeft gegooid. Nu hij de moordpoging heeft toegegeven, wordt hij waarschijnlijk in februari veroordeeld.

Het jongetje stond op de tiende verdieping van het kunstmuseum. Verdachte Jonty Bravery was destijds 17 jaar, maar wordt als volwassene berecht. Over zijn motief is niets bekend. Eerder is gemeld dat hij tegen een agent gezegd zou hebben dat hij iemand iets wilde aandoen om op tv te komen. De krant de Daily Mail suggereerde dat hij voor psychische problemen werd behandeld.

Het jonge slachtoffer viel 30 meter naar beneden op een lager gelegen dakconstructie en is nog steeds in zorgelijke toestand en nauwelijks hersteld van hersenbloedingen, gebroken ledematen en een gebroken ruggengraat. Het Franse jongetje lag maandenlang op de afdeling intensieve zorg en kan nog steeds niet praten of bewegen, op enkele gebaren na. Er is voor zijn moeizame herstel via een inzamelingsactie op internet al meer dan 150.000 euro bijeengebracht.