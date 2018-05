Tiener aangeklaagd die kameraad ijzig kalm hielp bij zelfdoding door geweer, pen en papier mee te brengen en aanwijzingen te geven KVDS

31 mei 2018

11u30

Bron: NY Post, WMUR-TV 2 Een 19-jarige jongeman uit het Amerikaanse New Hampshire is in staat van beschuldiging gesteld omdat hij een kameraad hielp om uit het te leven te stappen. Hij bracht volgens de politie een geweer mee naar het bos waar het zou gebeuren, net als pen en papier voor de afscheidsbrief. En hij gaf aanwijzingen, zodat zijn vriend het wapen in de juiste hoek zou houden.

Het lichaam van Michael Buskey (19) uit Plymouth werd op 8 mei gevonden, niet ver van de flat waar hij woonde. Al snel werd duidelijk dat de tiener uit het leven was gestapt. Maar hij bleek zijn wanhoopsdaad niet alleen te hebben uitgevoerd. Dinsdag werd Parker H. aangehouden.

Bossen

Die laatste vertelde aan de politie dat Buskey hem verteld had dat hij voor de rechter moest verschijnen en dat hij niet naar de cel wilde. Vervolgens zou hij de jongeman geholpen hebben met zijn plan om uit het leven te stappen. Volgens de politie trokken de twee de bossen, waar ze oefenden hoe Buskey zichzelf kon ombrengen met een geweer. (lees hieronder verder)

Toen het moment gekomen was, verliet H. het bos en wachtte hij tot hij een schot hoorde. Vervolgens keerde hij terug om zich ervan te vergewissen dat Buskey dood was. Hij haalde een telefoon die steeds maar weer hetzelfde nummer speelde uit de zak van zijn vriend, pakte het geweer en het briefje dat Buskey had geschreven voor zijn familie en keerde terug naar huis. Pas de volgende morgen verwittigde hij de politie en de vader van het slachtoffer.

De jongeman is voorlopig vrij op borg, maar hij moet in juli opnieuw voor de rechter verschijnen.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis telefoonnummer 1813 van de Zelfmoordlijn. Of online op www.zelfmoord1813.be