Tiener aangehouden voor moord op zesjarige Alesha op Schots eiland Joeri Vlemings

05 juli 2018

11u41

Bron: Huffington Post, The Guardian, The Sun 0 De Schotse politie heeft een minderjarige jongen gearresteerd op verdenking van de moord op Alesha MacPhail. Het zesjarige meisje werd maandag dood aangetroffen in een bosachtig gebied op het eiland Bute, waar ze met haar papa en haar grootouders verbleef. De mama van Alesha vernam de dood van haar dochtertje via Facebook

Maandagochtend werd Alesha als vermist opgegeven. Haar grootouders hadden het bed van hun kleindochter leeg aangetroffen. Een goeie twee uur later werd haar lijkje gevonden. De oma van Alesha had 's morgensvroeg haar Facebookvrienden gevraagd mee te zoeken naar het meisje. Op de sociaalnetwerksite zag ook Georgina Lochrane (23), mama van Alesha, eerst dat haar dochtertje vermist was, daarna dat ze dood was.

Het hele eiland, dat nog geen 7.000 inwoners telt, was in shock. Niemand had gedacht dat er ooit een kindermoord op Bute zou kunnen gepleegd worden. "Bute is een van die echt veilige plekken, waar je heel wat als vanzelfsprekend beschouwt en niet panikeert als je je huis niet op slot hebt gedaan", zei dominee Owain Jones. De verbazing is mogelijk nog groter, nu de politie een tienerjongen heeft aangehouden voor de moord op Alesha.

De politie gaf niet meer informatie over de autopsie, noch over hoe Alesha om het leven kwam, noch over de arrestant. Volgens The Sun Online gaat het om een zestienjarige. De speurders roepen nog altijd de hulp in van eventuele getuigen, die mogelijk tussen zondagavond en maandagochtend iets hebben gezien in de buurt van het huis van Alesha's grootouders, waar het meisje haar zomervakantie doorbracht.