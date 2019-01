Tiener (19) doodt meisje (4) nadat ze fruitsap op zijn spelconsole had gemorst KVE

14 januari 2019

11u38

Bron: AP, Fox News, New York Post 1 Johnathan Fair was aan het babysitten op het dochtertje van zijn vriendin in een woning in de buurt van Chicago toen het helemaal misging. De tiener ging door het lint nadat de kleuter fruitsap op zijn Xbox-spelconsole had gemorst. Het kleine meisje bekocht het met haar leven.

Het tragische incident deed zich voor op 13 december in de stad Waukegan op zo’n 60 km van Chicago. een ziedende Fair had de vierjarige Skylar Mendez door elkaar geschud, geschopt en geslagen tot ze niet meer bewoog. De jongeman bracht het meisje nog naar het ziekenhuis - waar hij beweerde dat ze op haar hoofd was gevallen.

Later gaf hij toe dat hij het meisje zwaar had mishandeld omdat ze fruitsap op zijn spelconsole had gemorst. Artsen probeerden nog tevergeefs om de zwelling van haar hersenen te verminderen. Het kind stierf een paar dagen later.



De jongeman wordt nu aangeklaagd wegens moord. De openbaar aanklager eist een levenslange gevangenisstraf. De advocaat van de 19-jarige Fair verklaarde gisteren aan persbureau AP dat hij er vertrouwen in heeft dat de jongeman uiteindelijk toch zal worden vrijgesproken ondanks alle bewijzen tegen zijn cliënt.



Op 17 februari start de rechtszaak.